رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
بيان أمريكي أوكراني: تقدم ملموس في محادثات جنيف وصياغة إطار السلام
قواعد جديدة تضبط الحبس الاحتياطي وتوسع بدائله وفقا للقانون
كيفية الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية
أشرف عبدالباقي: فوجئت بترشيح ابنتي زينة لإخراج ولد بنت شايب
حريق يتسبب في إصابة مهندس ونفوق كلب داخل شقة بأكتوبر
موقف صارم من التعليم بعد واقعة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تمهد لخطوة مبهمة تتحدى بها هواتف الفئة العليا

موتورولا
موتورولا
احمد الشريف

تستمر شركة "موتورولا" في سعيها لإعادة ترسيخ مكانتها كلاعب أساسي في سوق الهواتف الذكية، لا سيما في الفئة الرائدة. 

فبعد سلسلة من الإطلاقات الناجحة مثل هواتف Edge، تشير التسريبات وتحليلات السوق إلى أن "موتورولا" تمهّد لخطوة "مبهمة" تهدف إلى تحدي هيمنة هواتف الفئة العليا من "سامسونج" و"أبل". 

هذه الخطوة ليست مجرد تحديث للمواصفات، بل قد تكون تغييرًا في إستراتيجية السوق أو تقديم تقنية غير مسبوقة.

إستراتيجية "ما وراء المواصفات": التركيز على الابتكار الجذري

في السابق، اعتمدت "موتورولا" على تقديم مواصفات رائدة بأسعار منافسة، مثل هواتف Edge التي قدمت كاميرات قوية وشاشات متميزة، لكن التحدي الجديد قد يتجاوز هذا.

 يتوقع المحللون أن تكون الخطوة القادمة لـ "موتورولا" تركز على الابتكار الجذري في أحد المجالات التالية: الهواتف القابلة للطي ذات السعر المنخفض جدًا (Flip/Fold)، أو تقنية الشحن التي تكسر حواجز السرعة الحالية، أو حتى اندماج عميق للذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل يتجاوز المنافسين. إن التلميحات الغامضة للشركة تشير إلى أنهم يستعدون للكشف عن "هاتف يغير قواعد اللعبة".

التحدي السعري: الأداء الرائد بسعر الفئة المتوسطة العليا

أحد الاحتمالات القوية هو أن "موتورولا" ستستغل قوة علاقاتها مع سلسلة التوريد لتقديم هاتف يحمل معالجًا رائدًا (مثل Snapdragon Gen 4) وكاميرات متقدمة، لكن بسعر يقترب من الفئة المتوسطة العليا. 

سيضع هذا السيناريو، إذا تحقق، ضغطًا هائلاً على الشركات الأخرى التي تبيع هواتف بمواصفات مشابهة بأسعار أعلى بكثير.

 هذا "التحدي السعري" هو السلاح الأقوى الذي يمكن أن تستخدمه "موتورولا" لاقتطاع حصة سوقية كبيرة.

الدعم البرمجي: نقطة التحول

لطالما عانت "موتورولا" من سمعة سلبية فيما يتعلق بالدعم البرمجي والتحديثات. وتشير التقارير إلى أن الخطوة الغامضة قد تكون إعلانًا عن تحسينات جذرية في سياسة التحديثات، مما يضمن وصول تحديثات نظام التشغيل الرئيسية لأطول فترة ممكنة، ومنافسة "سامسونج" في هذا المجال. 

إن تقديم جهاز قوي ومبتكر مع التزام طويل الأمد بالدعم البرمجي، قد يكون العنصر المفقود الذي تحتاجه "موتورولا" لتصبح قوة لا يُستهان بها في الفئة العليا.

موتورولا هواتف Edge الهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

صورة أرشيفية

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

