يحتاج خبرات أكثر.. رضا عبد العال يطالب برحيل عبد الرؤوف

علَقَ رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام نظيره زيسكو يونايتد الزامبى مساء أمس الأحد، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله التونسى سيف الدين الجزيرى، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات لبرنامج «البريمو»، عبر فضائية TeN: «الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر أمام زيسكو يونايتد الزامبى، وفاز بهدف من تحرك جيد لسيف الجزيرى، ولولا تألق محمد عواد فى الشوط الثانى لنجح الضيوف فى تسجيل هدف التعادل، ومن الواضح أن اللاعبين ما زالوا متأثرين بخسارة كأس السوبر أمام الأهلى بالإمارات».

وتابع: «كنت أكثر الداعمين لتجربة أحمد عبدالرؤوف مع الزمالك وحصوله على الفرصة، ولكن بعد أداء الفريق أمام الأهلى فى نهائى كأس السوبر، ثم أمام زيسكو يونايتد فى الكونفدرالية، فلابد أن يستقدم الزمالك مدير فنى آخر، وأتمنى عودة أيمن الرمادى أو تعيين طارق مصطفى أو خالد جلال، فهؤلاء الأجدر بتدريب الفريق حالياً، ولابد من أن يكتسب عبدالرؤوف خبرات أكثر حتى يتمكن من تولى مسؤولية فريق بحجم الزمالك».