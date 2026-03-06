جوجل تخفض عمولة متجر التطبيقات وتمهد لعودة فورتنايت

أعلنت شركة جوجل Google، عن مجموعة تغييرات جديدة في متجر التطبيقات Play Store، وذلك بعد تسوية نزاع قانوني استمر لسنوات مع شركة إيبك جيمز Epic Games المطورة للعبة فورتنايت Fortnite، على خلفية اتهامات تتعلق بالممارسات الاحتكارية داخل نظام أندرويد.

خفض عمولات متجر Play

وبموجب التغييرات الجديدة، ستخفض جوجل عمولتها على عمليات الشراء داخل التطبيقات إلى 20% بدلا من 30%، مع إضافة 5% أخرى في حال اختار المطورون استخدام نظام الدفع الخاص بالشركة.

كما ستبلغ العمولة 10% فقط للاشتراكات المتكررة، ما يمثل تخفيضا إضافيا مقارنة بالنظام السابق، وتطبق هذه الرسوم الجديدة في الولايات المتحدة ومنطقة الاقتصاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مع إمكانية اختلاف النسب في أسواق أخرى.

عودة فورتنايت إلى متجر Play

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق تسوية يسمح بعودة لعبة فورتنايت إلى متجر جوجل Play عالميا، في الوقت الذي ستواصل فيه إيبك جيمز تطوير متجرها البديل للتطبيقات على أندرويد، وهو Epic Games Store.

وقالت جوجل في منشور رسمي إن هذه التحديثات أنهت النزاعات القانونية بينها وبين إيبك جيمز على مستوى العالم.

برنامج لمتاجر التطبيقات البديلة

ومن بين أبرز التغييرات أيضا إطلاق برنامج جديد اختياري يحمل اسم متاجر التطبيقات المسجلة Registered App Stores، يهدف إلى تسهيل تثبيت متاجر تطبيقات بديلة على أجهزة أندرويد.

وكانت إيبك جيمز قد انتقدت سابقا التحذيرات الأمنية التي تظهر للمستخدمين عند تثبيت التطبيقات من خارج متجر Play، معتبرة أنها تخيف المستخدمين من المتاجر المنافسة.

وبموجب البرنامج الجديد، ستتمكن المتاجر المعتمدة من تقديم تجربة تثبيت أكثر سلاسة، بشرط الالتزام بمعايير محددة للجودة والأمان، ومن المتوقع إطلاق البرنامج أولا في أسواق خارج الولايات المتحدة، على أن يتوسع إليها بعد موافقة المحكمة على التسوية.

برامج جديدة للمطورين

كما كشفت جوجل عن إطلاق مبادرات جديدة لدعم المطورين، من بينها برنامج تجربة التطبيقات Apps Experience Program ونسخة محدثة من برنامج ألعاب جوجل بلاي Google Play Games تحت اسم Level Up، والتي تهدف إلى تشجيع المطورين على تقديم تجارب تطبيقات وألعاب عالية الجودة على نظام أندرويد.

وسيستفيد المطورون المشاركون في هذه البرامج من عمولة مخفضة تبلغ 15% فقط على المعاملات الناتجة عن تثبيتات التطبيقات الجديدة، مقابل 20% للتثبيتات الحالية.

جدول تطبيق الرسوم الجديدة

من المقرر أن يبدأ تطبيق هيكل الرسوم الجديد بحلول 30 يونيو 2026 في الولايات المتحدة ومنطقة الاقتصاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وسيتم إطلاقه لاحقا في أستراليا في 30 سبتمبر 2026، ثم في كوريا الجنوبية واليابان بحلول 31 ديسمبر 2026، قبل أن يتوسع عالميا بحلول 30 سبتمبر 2027.

وأكدت جوجل أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز منظومة أندرويد ودعم المطورين وتوفير تطبيقات وألعاب أفضل للمستخدمين.

من جانبها، رحبت إيبك جيمز بالاتفاق، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة Tim Sweeney عبر منصة إكس إن هذه الخطوة تمثل “صفقة أفضل لجميع المطورين”، مؤكدا أنها ستسهم في تحويل أندرويد إلى منصة أكثر انفتاحا وتنافسية.

يذكر أن Epic Games تخوض نزاعا قانونيا مشابها مع آبل بشأن عمولات متجر آب ستور، والذي أجبر آبل سابقا على السماح للمطورين بوضع روابط لخيارات دفع خارجية، بينما لا تزال القضية قيد الاستئناف بعد حصول الشركة على حكم جزئي لصالحها.