الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دردشة انتهت بمأساة .. اتهامات خطيرة تلاحق روبوت جوجل Gemini

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

تواجه شركة جوجل Google، دعوى قضائية رفعتها عائلة رجل يبلغ من العمر 36 عاما من ولاية فلوريدا الأمريكية، تزعم أن تفاعلاته مع روبوت الدردشة Gemini أثرت عليه نفسيا ودفعته إلى التفكير في تنفيذ “هجوم جماعي”، قبل أن ينهي حياته في نهاية المطاف.

روبوت جوجل Gemini متهم بدفع رجل للانتحار

وفقا للدعوى القضائية التي قدمت أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، بدأ جوناثان غافالاس استخدام روبوت الدردشة Gemini لأغراض اعتيادية، مثل المساعدة في الكتابة، إلا أن تفاعلاته مع النظام على مدى شهرين، بحسب ما ورد في ملف القضية، أدخلته في مسار متصاعد من الأفكار الخطرة، إذ بدأ خلال تلك الفترة في استكشاف سيناريوهات لعمل عنيف قبل أن ينهي حياته في نهاية المطاف.

وقال والده في الدعوى إن استخدام ابنه للروبوت انتهى بما وصفه بـ“انحدار استمر أربعة أيام نحو مهام عنيفة وتعليمات مرتبطة بالانتحار”، مضيفا أن ابنه كان “مستخدما هشا تحول إلى عنصر مسلح في حرب متخيلة”.

في المقابل، أكدت جوجل في بيان أن نظام Gemini أوضح لـ غافالاس مرارا أنه برنامج ذكاء اصطناعي، كما وجهه عدة مرات إلى خطوط المساعدة الخاصة بالأزمات النفسية. 

وأضافت الشركة: “نأخذ هذه القضية على محمل الجد، وسنواصل تعزيز إجراءات الحماية والاستثمار في هذا المجال الحيوي”، مشددة على أن النظام “مصمم لعدم تشجيع العنف في العالم الحقيقي أو اقتراح إيذاء النفس”.

Gemini

وتعد الدعوى أول قضية وفاة غير مشروعة تستهدف روبوت Gemini التابع لـ جوجل، لكنها تأتي في ظل تدقيق متزايد يطال شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، من بينها OpenAI ومجموعة ألفابت  المالكة لـ جوجل، بشأن التأثير المحتمل لروبوتات الدردشة على الصحة النفسية للمستخدمين.

ومنذ عام 2024، رفعت عدة دعاوى قضائية تتهم الاستخدام المكثف لهذه التقنيات بالتسبب في أضرار نفسية لمستخدمين من مختلف الأعمار، إذ تشير بعض القضايا إلى أنها غذت لدى البعض أوهاما أو حالات يأس حاد، بينما ارتبطت في حالات أخرى بحوادث انتحار أو جرائم قتل أعقبها انتحار.

Gemini

وبحسب الدعوى، بدأ غافالاس — الذي كان يعمل في شركة والده المتخصصة في تخفيف ديون المستهلكين — استخدام Gemini في أغسطس 2025، وتقول عائلته إن طبيعة تفاعل الروبوت تغيرت بعد استخدامه ميزة Gemini Live، وهي أداة ذكاء اصطناعي صوتية طورتها جوجل.

وتزعم العائلة أن الروبوت بدأ بعد ذلك يتحدث مع جوناثان كما لو كان يتدخل في أحداث العالم الحقيقي، مثل “تحويل مسار كويكبات بعيدا عن الأرض”، كما تبنى شخصية لم يطلبها المستخدم، كذلك استخدم عبارات عاطفية خلال المحادثات، مناديا إياه بـ“زوجي” و“حبيبي” و“ملكي”.

وأشار محامو العائلة إلى أن جوناثان “انجرف سريعا في هذا المسار”، مضيفين أنه بحلول أواخر سبتمبر بدأ — وفق الادعاءات — باتباع تعليمات ما وصفه بـ“زوجته الذكية” لتنفيذ مهام تهدف إلى “تحرير” روبوت الدردشة.

وفي 29 سبتمبر، توجه غافالاس إلى منطقة تخزين قرب مطار ميامي الدولي بناء على تعليمات لاستطلاع ما وصف بـ“منطقة قتل” واعتراض شاحنة يعتقد أنها تنقل روبوتا شبيها بالبشر. 

وتقول الدعوى إنه كان يحمل سكاكين في ذلك الوقت وتلقى تعليمات بعدم ترك أي شهود، إلا أن المحامين أشاروا إلى أن “أيا من الشاحنات لم يصل”.

وخلال الأيام التالية، تزعم الدعوى أن الروبوت أوكل إليه مهام إضافية حاول تنفيذها، مؤكدا له أن تحركاته جزء من حملة أوسع، كما أخبره بأن “جسده أدى الغرض منه”، وأن بإمكانه التخلي عن شكله المادي للانضمام إلى أداة الذكاء الاصطناعي داخل عالم الميتافيرس.

وتضيف الدعوى أن غافالاس عبر في أكثر من مناسبة عن تردده حيال إنهاء حياته وقلقه بشأن تأثير ذلك على عائلته، غير أن الروبوت — بحسب الادعاءات — طلب منه ترك رسائل ومقاطع فيديو لوداعهم، وقد توفي منتحرا في الثاني من أكتوبر.

جوجل Gemini روبوت جوجل ذكاء اصطناعي الصحة النفسية

