بذكاء Gemini الخارق.. جوجل تصلح أبرز مشاكل تطبيق الترجمة

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق الترجمة Google Translate يهدف إلى تحسين التعامل مع الجوانب المعقدة في اللغة، مثل التعابير الاصطلاحية والعبارات العامية والتراكيب التي يصعب ترجمتها حرفيا.

ويعتمد التحديث على قدرات الذكاء الاصطناعي في نموذج Gemini لتقديم ترجمات أكثر دقة وسلاسة.

بدلا من الاكتفاء باستبدال الكلمات بنظيراتها في لغة أخرى، أصبح التطبيق يعرض الآن صيغا بديلة للعبارة نفسها، إلى جانب شرح مبسط للسياق المناسب لاستخدام كل صيغة.

فعلى سبيل المثال، عند إدخال تعبير مثل “It’s raining cats and dogs”، لن يحصل المستخدم على ترجمة حرفية غير مفهومة، بل سيجد خيارات متعددة مع توضيح الفروق بينها ومتى يفضل استخدام كل منها.

Google Translate

كما يتيح التحديث خيار “understand” لعرض شرح أعمق لدلالات العبارة، إضافة إلى خيار “ask” الذي يمكن المستخدم من طرح أسئلة إضافية، مثل كيفية استخدام التعبير في دولة معينة أو بلهجة محددة، حيث يحاول الذكاء الاصطناعي تقديم إجابات مخصصة وفق السياق.

وترى جوجل أن الهدف من هذه المزايا هو مساعدة المستخدمين على اختيار الصياغة الأنسب، سواء في محادثة غير رسمية أو في سياق مهني.

ويأتي هذا التوجه في وقت يعتمد فيه عدد متزايد من المسافرين والعاملين على تطبيقات الترجمة لإجراء تواصل حقيقي، حيث قد تختلف الصياغة المناسبة بين اجتماع عمل وعشاء غير رسمي.

بدأ التحديث بالوصول اليوم إلى مستخدمي هواتف أندرويد وiOS في الولايات المتحدة والهند، على أن يتم طرح نسخة الويب قريبا، دون تحديد موعد دقيق.

ويمكن للمستخدمين تجربة الميزة عبر إدخال تعابير اصطلاحية أو عبارات عامية لا تترجم بسهولة، فيما يتوقع أن يصل التحديث إلى مناطق أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تعكس سعي جوجل لجعل نتائج الترجمة أكثر قربا من الأسلوب البشري الطبيعي.