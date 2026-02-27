قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق "Nano Banana 2" بسرعة غير مسبوقة

Nano Banana
Nano Banana
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة جوجل Google، إصدارا جديدا من نموذج Nano Banana 2، وهو تحديث جديد لمولد الصور المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي حقق انتشارا واسعا منذ إطلاقه الأول.

وكانت جوجل قد طرحت النسخة الأولى من Nano Banana في أغسطس الماضي، وسرعان ما انتشرت بشكل لافت بين المستخدمين، وفي نوفمبر، أطلقت إصدار Nano Banana Pro المبني على نموذج Gemini 3 Pro، ليستهدف الاستخدامات الاحترافية.

جوجل تطلق نموذج Nano Banana 2 الجديد

وذكرت جوجل في تدوينة رسمية أن Nano Banana 2 يتمتع بقدرات متقدمة في فهم المعرفة العامة، مع إمكانية الاستفادة من معلومات آنية عبر Gemini، ما يتيح إنتاج صور أكثر دقة وواقعية. 

كما أكدت الشركة أن النموذج الجديد يتميز بسرعة أعلى، وقدرة محسنة على تنفيذ التعليمات، ودقة أكبر في عرض النصوص داخل الصور، وهو ما يجعله مناسباً لتصميم النماذج التسويقية أو بطاقات التهنئة.

وأوضحت الشركة أن Nano Banana Pro سيظل متاحا للمهام التي تتطلب أعلى درجات الدقة والموثوقية، في حين سيركز Nano Banana 2 على سرعة الإنتاج، والالتزام الدقيق بالتعليمات، ودمج البحث الصوري ضمن عملية التوليد.

جوجل تطلق نموذج Nano Banana 2 الجديد

وسيحل Nano Banana 2 محل الإصدار السابق عبر نماذج Gemini المختلفة، بما في ذلك Fast وThinking وPro.

ويأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه قطاع توليد الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي نموا متسارعا، إذ أصبح بإمكان المستخدمين إنتاج محتوى بصري متقدم عبر أوامر نصية بسيطة. 

وكانت OpenAI قد أطلقت أداة توليد الفيديو Sora في عام 2024، فيما أشار الرئيس التنفيذي “سام ألتمان” في مارس الماضي إلى أن الإقبال الكثيف على الخدمة كان “يذيب” معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

من جهتها، واصلت شركة “أدوبي” تعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن حزمة أدواتها الإبداعية عبر مولد الصور والفيديو Firefly.

في المقابل، أثارت شركات إبداعية مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية نتيجة الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

وواجهت شركة بايت دانس الصينية انتقادات من استوديوهات هوليوود كبرى، من بينها ديزني وParamount، على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاك حقوق الملكية عبر أداة إنتاج الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي "Seedance".

جوجل Nano Banana 2 الذكاء الاصطناعي Nano Banana Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

عمرو الدردير

الدردير عن مباراة الزمالك وبيراميدز: ليلة تهتز لها القاهرة بأكملها

الزمالك

محلل فني: دعم الجماهير سر تقدم الزمالك.. والأهلي يواجه أزمات مع توروب

الزمالك

ناقد رياضي: التتويج بالكونفدرالية الحل السحري لأزمة الزمالك المالية

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد