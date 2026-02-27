جوجل تطلق "Nano Banana 2" بسرعة غير مسبوقة

أطلقت شركة جوجل Google، إصدارا جديدا من نموذج Nano Banana 2، وهو تحديث جديد لمولد الصور المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي حقق انتشارا واسعا منذ إطلاقه الأول.

وكانت جوجل قد طرحت النسخة الأولى من Nano Banana في أغسطس الماضي، وسرعان ما انتشرت بشكل لافت بين المستخدمين، وفي نوفمبر، أطلقت إصدار Nano Banana Pro المبني على نموذج Gemini 3 Pro، ليستهدف الاستخدامات الاحترافية.

جوجل تطلق نموذج Nano Banana 2 الجديد

وذكرت جوجل في تدوينة رسمية أن Nano Banana 2 يتمتع بقدرات متقدمة في فهم المعرفة العامة، مع إمكانية الاستفادة من معلومات آنية عبر Gemini، ما يتيح إنتاج صور أكثر دقة وواقعية.

كما أكدت الشركة أن النموذج الجديد يتميز بسرعة أعلى، وقدرة محسنة على تنفيذ التعليمات، ودقة أكبر في عرض النصوص داخل الصور، وهو ما يجعله مناسباً لتصميم النماذج التسويقية أو بطاقات التهنئة.

وأوضحت الشركة أن Nano Banana Pro سيظل متاحا للمهام التي تتطلب أعلى درجات الدقة والموثوقية، في حين سيركز Nano Banana 2 على سرعة الإنتاج، والالتزام الدقيق بالتعليمات، ودمج البحث الصوري ضمن عملية التوليد.

وسيحل Nano Banana 2 محل الإصدار السابق عبر نماذج Gemini المختلفة، بما في ذلك Fast وThinking وPro.

ويأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه قطاع توليد الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي نموا متسارعا، إذ أصبح بإمكان المستخدمين إنتاج محتوى بصري متقدم عبر أوامر نصية بسيطة.

وكانت OpenAI قد أطلقت أداة توليد الفيديو Sora في عام 2024، فيما أشار الرئيس التنفيذي “سام ألتمان” في مارس الماضي إلى أن الإقبال الكثيف على الخدمة كان “يذيب” معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

من جهتها، واصلت شركة “أدوبي” تعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن حزمة أدواتها الإبداعية عبر مولد الصور والفيديو Firefly.

في المقابل، أثارت شركات إبداعية مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية نتيجة الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وواجهت شركة بايت دانس الصينية انتقادات من استوديوهات هوليوود كبرى، من بينها ديزني وParamount، على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاك حقوق الملكية عبر أداة إنتاج الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي "Seedance".