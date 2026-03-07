قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطرح صور المصنع الرسمية لهاتف Pixel 10a

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن شركة جوجل نشرت صور المصنع الرسمية لهاتف Pixel 10a، الذي يحمل الاسم الرمزي «stallion»، وذلك بعد طرح الهاتف رسميًا في المتاجر خلال الأيام الماضية.​

أوضحت المنصة أن جوجل وفّرت حتى الآن إصدارين برقم أندرويد 16.0.0 للهاتف المتوسط الجديد، يحمل الأول البناء BD6A.251031.001.A4 لشهر مارس 2026، بينما يأتي الثاني برقم البناء CP1A.260305.018، ويُعد تحديث اليوم الأول (Day One) الذي يجلب حزمة إصلاحات Android 16 QPR3 مع التحديث الأمني لشهر مارس 2026.​

دور صور المصنع واستعادة النظام الأصلي

أشارت 9to5Google إلى أن صور المصنع المخصّصة لهواتف بيكسل تتيح للمستخدمين المتقدمين استعادة الهاتف إلى حالة النظام الأصلية في حال تعرضه لمشكلات برمجية أو فشل التحديثات أو عند تجربة رومات مخصّصة ثم الرغبة في العودة للإصدار الرسمي.

أكدت جوجل، وفقًا للمنصة، أن الطريقة المفضلة والأبسط لمعظم المستخدمين تظل الاعتماد على ملف التحديث الهوائي الكامل (Full OTA) وتحميله على الهاتف، وهو ما أتاحته الشركة أيضًا لهاتف Pixel 10a في اليوم نفسه، بدل الدخول في خطوات فتح محمّل الإقلاع واستخدام أوامر متقدمة عبر الكمبيوتر.

تأكيد الاسم الرمزي واستمرار «ثيمة الخيول» في سلسلة Pixel 10

أوضحت 9to5Google أن نشر صور المصنع أكد رسميًا الاسم الرمزي لهاتف Pixel 10a بوصفه «stallion»، في إطار استمرار جوجل في استخدام أسماء خيول السباق لسلسلة Pixel 10.​

أشارت المنصة إلى أن الأسماء الداخلية لبقية السلسلة تشمل «frankel» لهاتف Pixel 10، و«blazer» لـPixel 10 Pro، و«mustang» لـPixel 10 Pro XL، و«rango» للإصدار القابل للطي Pixel 10 Pro Fold، ما يضع Pixel 10a كحلقة جديدة ضمن هذه التسمية الموحدة.

موعد انضمام Pixel 10a لبرنامج أندرويد التجريبي

أكدت 9to5Google أن هاتف Pixel 10a لا يظهر حتى الآن ضمن الأجهزة المدعومة في برنامج أندرويد التجريبي الرسمي (Android Beta Program)، رغم طرحه في الأسواق وتوافر صور المصنع الخاصة به.​

أوضحت المنصة أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف سينضم على الأرجح إلى البرنامج مع طرح إصدار Android 17 Beta 3 خلال الشهر الجاري، ليتمكن المستخدمون من تجربة الإصدارات التجريبية المقبلة على نفس الجهاز إلى جانب بقية هواتف Pixel 10.

