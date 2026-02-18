قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ويتكوف»: ترامب حقق تقدمًا ملموسًا في التقريب بين روسيا وأوكرانيا
نظر محاكمة 54 متهمًا بخلية أكتوبر .. بعد قليل
إجازات مرضية للموظفين بأجر كامل وفق ضوابط قانونية | تفاصيل
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون سجل المستوردين
«شبانة»: الزمالك خرج من كأس مصر بسبب تفوّق سيراميكا.. وبعض المنصات المغربية تسعى لعمل فتنة
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي
نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات
فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد
نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي
عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطور ميزة فتح وجه جديدة لهواتف Pixel بمستوى قريب من Face ID

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن جوجل تعمل حاليًا على مشروع داخلي يحمل اسم Toscana يهدف إلى تطوير جيل جديد من ميزة فتح القفل بالوجه في هواتف Pixel، مع أداء يوصف بأنه قريب من نظام Face ID في هواتف آيفون. 

وأوضحت المنصة أن المشروع لا يقتصر على الهواتف فقط، بل يمتد أيضًا ليشمل بعض أجهزة كروم بوك، في إطار خطة أوسع لتعزيز وسائل الحماية البيومترية عبر مختلف أجهزة جوجل. 

وأشارت 9to5Google إلى أن هذا التوجه يعيد التركيز مرة أخرى على فتح القفل بالوجه كخيار أساسي، بعد سنوات اعتمدت فيها معظم هواتف أندرويد على مستشعر البصمة كوسيلة رئيسية لتأمين الجهاز.

جوجل تعود لفكرة العتاد المخصص بعد تجربة Pixel 4

أوضحت 9to5Google أن جوجل سبق أن قدمت لأول مرة نظام فتح قفل بالوجه يعتمد على عتاد مخصص في هاتف Pixel 4، حيث استخدمت مجموعة من الحساسات والأشعة تحت الحمراء بطريقة شبيهة بما تقدمه أبل في Face ID.

وذكرت المنصة أن تلك التجربة لم تستمر في الأجيال التالية من هواتف Pixel، ويرجح أن جزءًا من الأسباب يعود إلى إطلاق الهاتف قبل فترة قصيرة من انتشار جائحة كوفيد‑19 وارتداء الكمامات، ما قلل عمليًا من استفادة المستخدمين من ميزة فتح القفل بالوجه في ذلك التوقيت. 

وأشارت إلى أن جوجل عادت لاحقًا لدعم فتح القفل بالوجه بالاعتماد على الكاميرا الأمامية فقط في سلسلة Pixel 7، قبل أن تنجح في جعل هذه الميزة معتمدة للاستخدام في التطبيقات الحساسة مثل الخدمات البنكية على سلسلة Pixel 8.

مشروع Toscana يستهدف أداء ثابت في كل ظروف الإضاءة

أكدت 9to5Google نقلًا عن تقرير من موقع Android Authority أن مشروع Toscana يمثّل تطويرًا على مستوى العتاد لميزة فتح القفل بالوجه، دون الحاجة لإضافة مجموعة من الحساسات الظاهرة في واجهة الهاتف. 

وذكرت المنصة أن الاختبارات الداخلية تشير إلى أن النظام الجديد يعتمد على كاميرا في ثقب واحد بالشاشة، لكن أداءه في فتح القفل يوصف بأنه سريع وقريب من Face ID في هواتف آيفون، مع عمله في أوضاع إضاءة مختلفة، بما في ذلك الإضاءة المنخفضة. 

وأوضحت أن التقرير يرجح اعتماد جوجل على تقنيات تعتمد على الأشعة تحت الحمراء من دون مكوّنات بارزة إضافية، في محاولة لبناء نظام فتح قفل بالوجه يعمل في "أي ظروف إضاءة تقريبًا" دون تغيير واضح في تصميم الواجهة الأمامية للهاتف.

توقعات بربط الميزة بهواتف Pixel 11 ومعالج Tensor G6

أشارت 9to5Google إلى أن تسريبات سابقة تحدثت عن أن سلسلة Pixel 11 قد تحصل على نظام فتح قفل محسّن يعمل في الإضاءة المنخفضة بفضل دعم معالج Tensor G6 لمنظومة كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء من أسفل الشاشة. 

وذكرت المنصة أن مشروع Toscana قد يكون مرتبطًا بهذه الخطة، خاصة مع الإشارة إلى أن النظام الجديد يستهدف أداء ثابتًا في مختلف بيئات الإضاءة من دون الاعتماد على عتاد ظاهر إضافي. 

وأكدت أن التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل هذا النظام ما زالت غير معروفة بالكامل حتى الآن، إلا أن المؤشرات الحالية توضح أن جوجل تسعى لتقديم تجربة فتح قفل بالوجه أكثر موثوقية من الجيل الحالي، مع المحافظة على سرعة الفتح التي تتميز بها هواتف Pixel بالفعل.

جوجل Pixel Face ID نظام Face ID هواتف آيفون سلسلة Pixel 7 Pixel 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

الغندور

تعليق مفاجئ من الغندور بعد خروج الزمالك من الدور الـ16 أمام سيراميكا

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية الـ17

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية الـ17 لـ البحوث الإسلامية بجامعة الأقصر

توزيع 100 ألف كرتونة غذائية

الأوقاف: توزيع 100 ألف كرتونة غذائية بمناسبة شهر رمضان بجميع محافظات

هلال شهر رمضان

كيف يتم التكامل بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية في مصر؟ أمين الإفتاء يوضح

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد