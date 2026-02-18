جوجل تطور ميزة فتح وجه جديدة لهواتف Pixel بمستوى قريب من Face ID

كشفت منصة 9to5Google أن جوجل تعمل حاليًا على مشروع داخلي يحمل اسم Toscana يهدف إلى تطوير جيل جديد من ميزة فتح القفل بالوجه في هواتف Pixel، مع أداء يوصف بأنه قريب من نظام Face ID في هواتف آيفون.

وأوضحت المنصة أن المشروع لا يقتصر على الهواتف فقط، بل يمتد أيضًا ليشمل بعض أجهزة كروم بوك، في إطار خطة أوسع لتعزيز وسائل الحماية البيومترية عبر مختلف أجهزة جوجل.

وأشارت 9to5Google إلى أن هذا التوجه يعيد التركيز مرة أخرى على فتح القفل بالوجه كخيار أساسي، بعد سنوات اعتمدت فيها معظم هواتف أندرويد على مستشعر البصمة كوسيلة رئيسية لتأمين الجهاز.

جوجل تعود لفكرة العتاد المخصص بعد تجربة Pixel 4

أوضحت 9to5Google أن جوجل سبق أن قدمت لأول مرة نظام فتح قفل بالوجه يعتمد على عتاد مخصص في هاتف Pixel 4، حيث استخدمت مجموعة من الحساسات والأشعة تحت الحمراء بطريقة شبيهة بما تقدمه أبل في Face ID.

وذكرت المنصة أن تلك التجربة لم تستمر في الأجيال التالية من هواتف Pixel، ويرجح أن جزءًا من الأسباب يعود إلى إطلاق الهاتف قبل فترة قصيرة من انتشار جائحة كوفيد‑19 وارتداء الكمامات، ما قلل عمليًا من استفادة المستخدمين من ميزة فتح القفل بالوجه في ذلك التوقيت.

وأشارت إلى أن جوجل عادت لاحقًا لدعم فتح القفل بالوجه بالاعتماد على الكاميرا الأمامية فقط في سلسلة Pixel 7، قبل أن تنجح في جعل هذه الميزة معتمدة للاستخدام في التطبيقات الحساسة مثل الخدمات البنكية على سلسلة Pixel 8.

مشروع Toscana يستهدف أداء ثابت في كل ظروف الإضاءة

أكدت 9to5Google نقلًا عن تقرير من موقع Android Authority أن مشروع Toscana يمثّل تطويرًا على مستوى العتاد لميزة فتح القفل بالوجه، دون الحاجة لإضافة مجموعة من الحساسات الظاهرة في واجهة الهاتف.

وذكرت المنصة أن الاختبارات الداخلية تشير إلى أن النظام الجديد يعتمد على كاميرا في ثقب واحد بالشاشة، لكن أداءه في فتح القفل يوصف بأنه سريع وقريب من Face ID في هواتف آيفون، مع عمله في أوضاع إضاءة مختلفة، بما في ذلك الإضاءة المنخفضة.

وأوضحت أن التقرير يرجح اعتماد جوجل على تقنيات تعتمد على الأشعة تحت الحمراء من دون مكوّنات بارزة إضافية، في محاولة لبناء نظام فتح قفل بالوجه يعمل في "أي ظروف إضاءة تقريبًا" دون تغيير واضح في تصميم الواجهة الأمامية للهاتف.

توقعات بربط الميزة بهواتف Pixel 11 ومعالج Tensor G6

أشارت 9to5Google إلى أن تسريبات سابقة تحدثت عن أن سلسلة Pixel 11 قد تحصل على نظام فتح قفل محسّن يعمل في الإضاءة المنخفضة بفضل دعم معالج Tensor G6 لمنظومة كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء من أسفل الشاشة.

وذكرت المنصة أن مشروع Toscana قد يكون مرتبطًا بهذه الخطة، خاصة مع الإشارة إلى أن النظام الجديد يستهدف أداء ثابتًا في مختلف بيئات الإضاءة من دون الاعتماد على عتاد ظاهر إضافي.

وأكدت أن التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل هذا النظام ما زالت غير معروفة بالكامل حتى الآن، إلا أن المؤشرات الحالية توضح أن جوجل تسعى لتقديم تجربة فتح قفل بالوجه أكثر موثوقية من الجيل الحالي، مع المحافظة على سرعة الفتح التي تتميز بها هواتف Pixel بالفعل.