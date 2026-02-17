أندرويد 17 بيتا يضيف تحسينات ملحوظة في شريط البحث

كشفت منصة Android Central أن جوجل أطلقت النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 17 في 13 فبراير 2026، مع التركيز على تحسين الأداء وتجربة الشاشات الكبيرة، إلى جانب إدخال بعض التعديلات البصرية الخفيفة في واجهة Pixel Launcher.

أوضحت المنصة أن شريط البحث في الشاشة الرئيسية حصل على تصميم أنحف مقارنة بأندرويد 16، بعدما كان يعتمد إطارًا سميكًا ملوّنًا، ليعود الآن إلى شكل أقرب للنمط القديم الذي اعتاد عليه مستخدمو هواتف بيكسل.

تخصيص اختصار شريط البحث وإضافة أدوات سريعة

أشارت Android Central إلى أن التغيير الأهم يتمثل في تموضع الاختصار داخل شريط البحث نفسه بدلًا من وجوده خارجه، مع إمكانية تخصيص هذا الاختصار لأول مرة.

أكد التقرير أن المستخدم يمكنه تبديل الوضع الافتراضي «وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode» بأدوات أخرى مثل Gemini Live والترجمة والبحث عن الأغاني والطقس والقاموس وغيرها، بحيث يغيّر الضغط على الاختصار محتوى شريط البحث فورًا ثم يفتح الميزة المطلوبة عند التحديد، بينما لا تزال اختصارات البحث الصوتي وعدسة جوجل بدون خيار استبدال حتى الآن.

إزالة ويدجت «نظرة سريعة» من الشاشة الرئيسية

أوضحت المنصة أن أندرويد 17 بيتا 1 يتيح أخيرًا للمستخدمين إزالة ويدجت «At a Glance» من الشاشة الرئيسية على هواتف بيكسل، وهي البطاقة الصغيرة التي تعرض المعلومات السريعة مثل الطقس والمواعيد.

أشارت Android Central إلى أن جوجل كانت قد اختبرت هذا الخيار مع عدد محدود من المستخدمين في إصدارات تجريبية سابقة من أندرويد 16، لكنه أصبح متاحًا الآن على نطاق أوسع، حيث يمكن إزالة الوديجت عبر الضغط المطوّل عليه ثم اختيار الحذف من إعدادات Pixel Launcher.

تعديلات واجهة أخرى صغيرة في أندرويد 17

أكد التقرير أن أندرويد 17 بيتا 1 يجلب أيضًا بعض التعديلات الصغيرة الأخرى في الواجهة، من بينها إضافة أيقونة إعدادات في أسفل لوحة التحكم في الصوت لتسهيل الوصول إلى إعدادات مستويات الصوت المختلفة.

أوضحت Android Central أن جوجل حدّثت كذلك أيقونة السطوع في لوحة الإعدادات السريعة لتظهر بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن هذه التغييرات ما زالت في مرحلة تجريبية وقد تتغير أو تختفي في الإصدارات التجريبية القادمة من أندرويد 17.