أندرويد 17 بيتا يصل إلى هواتف Pixel رسميًا مع تحسينات للتطبيقات والكاميرا

كشفت منصة Ars Technica أن جوجل أطلقت أول نسخة تجريبية عامة من أندرويد 17 لهواتف بيكسل المدعومة، بعد أيام فقط من سحب الإصدار في اللحظات الأخيرة دون توضيح الأسباب، لتؤكد الشركة الآن توفر التحديث عبر برنامج أندرويد التجريبي للمستخدمين الراغبين في التجربة المبكرة.​

أوضحت جوجل أن هذه النسخة الأولى تستهدف في الأساس المطورين لاختبار تغييرات النظام وواجهات البرمجة (APIs)، مع تحذير المستخدمين النهائيين من توقع تغييرات كبيرة في الواجهة أو مزايا ظاهرية في هذه المرحلة المبكرة من دورة التطوير.​

تركيز مبكر على دعم الشاشات الكبيرة والتطبيقات التكيّفية

أشارت Ars Technica إلى أن أندرويد 17 يوسع ما بدأته جوجل في أندرويد 16 على مستوى دعم ما تسميه «التطبيقات التكيّفية»، أي التطبيقات القادرة على تغيير حجم الواجهة بسهولة لتناسب الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي التي تعتمد أكثر من وضع للعرض.​

أكد التقرير أن أندرويد 17 يفرض على أي تطبيق جديد يستهدف واجهة برمجة التطبيقات API Level 37 أن يدعم تغيير حجم النافذة وتعدد المهام في النوافذ، بعدما كانت جوجل تسمح سابقًا للمطورين بالانسحاب من هذا الالتزام، مع الإشارة إلى أن التطبيقات التي لا تواكب المستويات المطلوبة قد تبدأ في التراجع في نتائج متجر جوجل بلاي أو تُمنع من الظهور على بعض الأجهزة.​

تحسينات في الكاميرا ومعيار VVC للفيديو

أوضحت المنصة أن النسخة التجريبية تتضمن تحسينات في واجهات الكاميرا تسمح للتطبيقات بالانتقال بين عدة عدسات أو مستشعرات داخل الهاتف بسلاسة أكبر، دون الحاجة إلى إعادة تشغيل جلسة تصوير جديدة في كل مرة يغيّر فيها المستخدم الكاميرا.​

أشارت Ars Technica إلى أن أندرويد 17 يضيف ما وصفته جوجل بأنه دعم «احترافي» لمعيار ترميز الفيديو Versatile Video Coding (VVC)، بما يعني إمكانية ترميز وفك ترميز الفيديو بجودة أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك البيانات والطاقة مقارنة بالمعايير الأقدم، مع ترك تفاصيل الاستفادة الفعلية لمصنعي الشرائح والتطبيقات.​

إدارة أفضل للذاكرة عبر «جمع قمامة» من أجيال متعددة

أكد التقرير أن جوجل قدّمت في أندرويد 17 تحسينات على مستوى الأداء الداخلي للنظام تشمل ما تسميه «جمع القمامة متعدد الأجيال» (Generational Garbage Collection)، وهي آلية لإدارة الذاكرة تستهدف التخلص من العمليات غير المستخدمة بصورة أكثر تكرارًا لكن بأعباء أقل على المعالج.​

أوضحت المنصة أن هذه التقنية تهدف إلى تقليل التقطّعات المفاجئة أو التوقفات القصيرة التي قد يواجهها المستخدم عند إعادة فتح تطبيقات ثقيلة أو التنقل بينها، من خلال تحسين طريقة تحرير الذاكرة وتحسين استجابة النظام الكلي.​

جدول إصدارات أندرويد 17

أشارت Ars Technica إلى أن جوجل ستتبع مع أندرويد 17 نفس نهج الإصدارات المجزّأة الذي بدأت تطبيقه في العام الماضي، حيث تخطط لإطلاق نسختين رئيسيتين من النظام خلال 2026.​

أكد التقرير أن الإصدار الرئيسي الأول سيصل في الربع الثاني من العام، وسيحمل الجزء الأكبر من التغييرات في السلوك والواجهات ومزايا الاستخدام، بينما يقدَّم الإصدار الثاني في نهاية العام كـ«تحديث SDK ثانوي» يمكن اعتباره أندرويد 17.1، مع تحسينات إضافية في واجهات البرمجة وبعض المزايا دون إعادة ترقيم رسمية.​

بيتا ثانية بواجهات نهائية ثم إصدار مستقر لهواتف بيكسل

أوضحت المنصة أن جوجل تخطط لإطلاق النسخة التجريبية الثانية Android 17 Beta 2 في مارس، على أن تتضمن هذه النسخة واجهات برمجة نهائية تسمح للمطورين ببدء اختبار تطبيقاتهم بشكل جدي والاستعداد لدعم الإصدار النهائي.​

أشارت Ars Technica إلى أن جوجل ستمنح المطورين «عدة أشهر» بعد Beta 2 قبل طرح النسخة المستقرة من أندرويد 17 لهواتف بيكسل، ما يمنحهم وقتًا كافيًا لضبط تطبيقاتهم وتجنب مشاكل التوافق عند وصول التحديث النهائي للمستخدمين.​

الأجهزة المدعومة وكيفية الانضمام للبرنامج التجريبي

أكد التقرير أن النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 17 متاحة حاليًا لهواتف بيكسل الأحدث فقط، بما يشمل سلاسل Pixel 6 وPixel 7 وPixel 8 وPixel 9 وPixel 10، إلى جانب حاسب Pixel Tablet والجيل الأول من هاتف Pixel Fold القابل للطي.​

أوضحت Ars Technica أن باقي الشركات المصنعة لهواتف أندرويد قد تلتحق بالبرنامج التجريبي لاحقًا عبر نسخ خاصة بأجهزتها، لكن في الوقت الراهن يبقى الاختبار رسميًا مقتصرًا على أجهزة بيكسل، ويمكن للمستخدمين الانضمام من خلال موقع برنامج أندرويد التجريبي للحصول على التحديث عبر الهواء OTA بعد تسجيل الجهاز.