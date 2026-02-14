تحديث iOS 26.3 يصل لـ آيفون مع مزايا انتقال إلى أندرويد وتحسينات خصوصية

كشفت منصة 9to5Mac أن أبل بدأت في طرح تحديث iOS 26.3 لهواتف آيفون، مع تركيز واضح على تحسين الانتقال بين آيفون و أجهزة أندرويد، وتعزيز خصوصية الموقع الجغرافي، إلى جانب بعض التغييرات الصغيرة في الخلفيات وإصلاح عدد كبير من الثغرات الأمنية.​

أداة Transfer to Android

أوضحت 9to5Mac أن أبرز ما يأتي به iOS 26.3 هو نظام جديد باسم Transfer to Android، يتيح لمستخدم آيفون نقل بياناته لاسلكيًا إلى هاتف يعمل بنظام أندرويد، في إطار تعاون مشترك بين أبل وجوجل لتحسين قابلية الانتقال بين النظامين.​

أشارت المنصة إلى أن التحديث يعرض للمستخدم رسالة داخل الإعدادات تطلب وضع هاتف أندرويد بجوار الآيفون لبدء الاتصال بينهما، ثم يستطيع المستخدم نقل الصور والرسائل والملاحظات والتطبيقات المدعومة وأرقام الهاتف وغيرها من البيانات، بينما تستثني العملية معلومات حساسة مثل بيانات تطبيق الصحة والأجهزة المقترنة عبر البلوتوث والملاحظات المقفلة، مع وعد من أبل وجوجل بدعم أنواع بيانات إضافية لاحقًا.​

ميزة “Limit Precise Location”

أكد التقرير أن iOS 26.3 يقدم ميزة خصوصية جديدة باسم Limit Precise Location، تتيح للمستخدم الحد من دقة بيانات الموقع التي يمكن لشركات الاتصالات استخدامها لتحديد مكان الجهاز.​

أوضحت أبل، بحسب مستند دعم أشار إليه التقرير، أن تفعيل هذه الميزة يجعل شركة الاتصالات تعرف تقريبًا الحي أو المنطقة التي يتواجد فيها الهاتف بدل معرفة العنوان الدقيق، مع بقاء مشاركة الموقع الدقيق ممكنة في الخدمات التي يختارها المستخدم بنفسه، مثل Find My أو مشاركة الموقع مع العائلة داخل iCloud.​

توافر محدود لميزة تقييد الموقع

أشارت 9to5Mac إلى أن ميزة Limit Precise Location لا تعمل إلا على أجهزة محددة وهي iPhone Air وiPhone 16e وiPad Pro بإصدار M5 المزود باتصال Wi‑Fi + Cellular، مع ضرورة تشغيل iOS 26.3 أو إصدار أحدث.​

أكد التقرير أن الميزة تتطلب أيضًا دعمًا من شركات الاتصالات، حيث تعمل حاليًا مع عدد من المشغلين من بينهم Telekom في ألمانيا، وEE وBT في المملكة المتحدة، و Boost Mobile في الولايات المتحدة، وAIS وTrue في تايلاند، ويمكن العثور على زر تفعيل الميزة داخل قسم Cellular ثم Cellular Data Options في الإعدادات.​

مزايا إضافية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي

أوضحت المنصة أن iOS 26.3 يضيف في دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من المزايا المرتبطة بقواعد قانون الأسواق الرقمية DMA، مثل دعم آلية اقتران جديدة مشابهة لطريقة عمل AirPods مع السماعات والساعات والأجهزة الطرفية من جهات خارجية.​

أشارت 9to5Mac إلى أن التحديث يضيف أيضًا إمكانات جديدة لاستخدام تقنية NFC في بدء الاتصال بالأجهزة المتصلة دون الحاجة لحضور الآيفون نفسه، إلى جانب دعم اتصال Wi‑Fi عالي السرعة من نظير إلى نظير بين الأجهزة، وهي التقنية التي تعتمد عليها أيضًا ميزة النقل المتبادل بين آيفون وأندرويد.​

تغييرات صغيرة في الخلفيات وإصلاحات

أكد التقرير أن أبل أجرت تعديلًا بسيطًا على قسم الخلفيات في iOS 26.3، حيث فصلت فئة Weather وAstronomy إلى قسمين مستقلين داخل معرض الخلفيات، مع إضافة بعض الخلفيات الجاهزة الجديدة في قسم الطقس، بينما تواصل خلفيات الطقس عرض حالة الجو الحية، وتعرض خلفيات الفلك موضع الأرض أو النظام الشمسي في الوقت الفعلي.​

أوضحت 9to5Mac أن التحديث يتضمن كذلك إصلاحات لأكثر من 35 ثغرة أمنية، من بينها ثغرة واحدة على الأقل تؤكد أبل أنه جرى استغلالها بالفعل، ما يجعل تثبيت iOS 26.3 خطوة مهمة لمستخدمي آيفون الراغبين في الحفاظ على مستوى حماية محدث لأجهزتهم.​