مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال لمباراة مثيرة مع نظيره كايزر تشيفز في السادسة مساء اليوم السبت علي استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويتربع كايزر تشيفز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط جمعهم من خمس مباريات وفاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر لقاء وحيد.

ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط جمعهم من نفس عدد مباريات غريمه وفاز في 2 وتعادل في 2 بينما خسر لقاء وحيد.

وتجمد رصيد المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مبارتين وتعادل في لقاء وحيد بينما خسر في مبارتين.

فيما تذيل زيسكو الزامبي المجموعة برصيد 3 نقاط جمعهم من 5 مباريات وفاز في مباراة بينما تعادل في 2 وخسر لقائيين.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

ومن المتوقع أن تبدأ المباراة بالتشكيل الأتي

في حراسة المرمي : مهدي سليمان

في خط الدفاع : عمر جابر , محمود حمدي الونش , حسام عبدالمجيد , محمود بنتايج

في خط الوسط : محمد شحاتة , محمد السيد , عبدالله السعيد

في خط الهجوم : خوان بيزيرا : شيكو بانزا , ناصر منسي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك في بطولة الكونفدرالية

تذاع المباراة علي شبكة مجموعة قنوات بيين سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية