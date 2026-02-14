قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال لمباراة مثيرة مع نظيره كايزر تشيفز في السادسة مساء اليوم السبت علي استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويتربع كايزر تشيفز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط جمعهم من خمس مباريات وفاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر لقاء وحيد.

ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط جمعهم من نفس عدد مباريات غريمه وفاز في 2 وتعادل في 2 بينما خسر لقاء وحيد.

وتجمد رصيد المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مبارتين وتعادل في لقاء وحيد بينما خسر في مبارتين.

فيما تذيل زيسكو الزامبي المجموعة برصيد 3 نقاط جمعهم من 5 مباريات وفاز في مباراة بينما تعادل في 2 وخسر لقائيين.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي 

ومن المتوقع أن تبدأ المباراة بالتشكيل الأتي 

في حراسة المرمي : مهدي سليمان 

في خط الدفاع : عمر جابر , محمود حمدي الونش , حسام عبدالمجيد , محمود بنتايج

في خط الوسط : محمد شحاتة , محمد السيد , عبدالله السعيد

في خط الهجوم : خوان بيزيرا : شيكو بانزا , ناصر منسي 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك في بطولة الكونفدرالية 

تذاع المباراة علي شبكة مجموعة قنوات بيين سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية

الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

تويوتا لاندكروزر

عمرها 37 عامًا.. أقدم سيارة لاندكروزر بحالة الزيرو | شاهد

iOS 26.3

iOS 26.3 يحقق حلم مستخدمي آيفون بميزة طال انتظارها

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

