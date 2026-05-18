محافظات

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى

ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مجلس المحافظين والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،و بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من المحافظين، وذلك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة، وفي مقدمتها مواجهة مخالفات البناء والتعديات، والتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.

وأكد اللواء عماد كدواني، أن المحافظة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، من خلال تجهيز الشوادر والمجازر وأماكن الذبح وفق المعايير البيئية والاشتراطات الصحية، لاستقبال الأضاحي ومذبوحات الجزارين والجمعيات الأهلية، مع انتظام العمل بالمجازر الحكومية وتقديم خدمات الذبح المجاني للمواطنين طوال أيام العيد.

وأشار المحافظ إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب متابعة انتظام عمل المخابز خلال فترة العيد، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى، مع رفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية خلال فترة الإجازة، إلى جانب متابعة المواقف وخطوط السير بين المراكز، والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب خلال فترة العيد.

وأضاف أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بشكل فوري، خاصة خلال فترة الإجازات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

الكلاب الضالة 

وفيما يتعلق بملف الكلاب الضالة، أكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة تعمل في إطار خطة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ودعم جهود التحصين والتعقيم، وتوفير الأماكن المناسبة لإنشاء مراكز الإيواء والرعاية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق التوازن البيئي.

