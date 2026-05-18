رئيس التحرير
طه جبريل
حبس سيدة بتهمة إنهاء حياة طفلة وإلقاء جثتها داخل ترعة في أبو قرقاص بالمنيا

ايمن رياض

أمرت نيابة مركز أبوقرقاص جنوب المنيا بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، اليوم، حبس معلمة سابقة بحضانة خاصة، مقيمة بمركز أبوقرقاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل طفلة ، أثناء عودتها من الحضانة، ووضع جثتها داخل جوال وإلقائها في مجرى مائي، انتقامًا من أسرتها بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكلف المحامي العام الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات، كما تضمن القرار تسليم جثمان الطفلة إلى أسرتها عقب التعرف عليها والانتهاء من عرضه على الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتلقي بلاغًا بتغيب الطفلة لارين. م. ف 6 سنوات منذ أمس، قبل أن يعثر الأهالي على جثمانها داخل شوال ملقى بأحد المصارف المائية، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص من مدرس مساعد بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته لارين 6 سنوات عقب عودتها من الحضانة ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (سبق لها العمل بإحدى الحضانات التى كانت بها الطفلة – مقيمة بذات الدائرة )، وبمواجهتها أقرت بإستدراجها الطفلة وإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرية إنتقاماً من والدتها لسابقة قيام الأخيرة بإتهامها بسرقة هاتفها المحمول مما أساء لسمعتها بالقرية وفصلها عن عملها بالحضانة، وتم إنتشال الجثمان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

