توزيع 75 ألف كيلو لحوم ونحر 50 عجل بلدى للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان بالمنيا، وضع خطة تشغيل متكاملة تستهدف إدخال الفرحة على قلوب الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع محافظة المنيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نحر وتوزيع كميات ضخمة من اللحوم، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا.

وقال عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، أن الدولة المصرية تضع الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، خاصة في المواسم والأعياد المباركة التي تتجسد فيها قيم التكافل والتراحم.

وأكد أن ما تشهده اليوم في محافظة المنيا من تعاون مثمر مع جمعية الأورمان لتوزيع 75 ألف كيلو من اللحوم ونحر 50 عجلاً بلدياً خلال عيد الأضحى المبارك، هو نموذج يحتذى به في الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، موضحًا اننا لا نستهدف مجرد توزيع مساعدات غذائية، بل نسعى لضمان وصول الدعم بجودة عالية وكرامة إنسانية إلى أهالينا في أبعد القرى والنجوع.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المستهدف توزيعه هذا العام بمحافظة المنيا يشمل نحر وتوزيع (50) عجلاً بلدياً يتم نحرها داخل المجازر المعتمدة بالمحافظة وتوزيعها "طازجة"، كما سيتم توزيع 75 ألف كيلو من لحوم الأضاحي بعد شهرين حين وصولها مصر، وذلك لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين في المراكز والنجوع البعيدة.

وأوضح أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة المنيا ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .

وأشار شعبان إلى أن النحر سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بنحر العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنيا وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى المنيا من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة .

يذكر ان الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية .