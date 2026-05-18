قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: تدمير اقتصاد إيران يغيّر مسار المفاوضات
لن يتم التعامل دونه .. الدولة تدعو الأجانب لتقنين أوضاعهم واستخراج كارت الإقامة الذكي
فرحة مصر.. السيدة انتصار السيسي تحتفل بصورة تذكارية مع ألف عريس وعروسة
يسرا: عادل إمام إيقونة فنية لن تتكرر.. خاص
مصر تناشد الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة تسجيل بياناتهم والتوجه للجوازات
كارثة داخل إسرائيل.. الأطباء يهربون ومستشفيات الاحتلال على حافة الانهيار
الحكومة تطلب حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من المضبطة.. والمجلس يوافق
مد الدورة 6 شهور.. البرلمان يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية نهائيا
الإعلان عن قائمة حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إقامة منشآت على أنقاض مقر الأونروا بالقدس
الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية
أبو العينين: القاهرة واجهت بكل حسم مخططات استهدفت تفكيك الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع 75 ألف كيلو لحوم ونحر 50 عجل بلدى للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

توزيع لحوم الأضاحي
توزيع لحوم الأضاحي
ايمن رياض

أعلنت جمعية الأورمان بالمنيا، وضع خطة تشغيل متكاملة تستهدف إدخال الفرحة على قلوب الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع محافظة المنيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نحر وتوزيع كميات ضخمة من اللحوم، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا.

وقال عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، أن الدولة المصرية تضع الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، خاصة في المواسم والأعياد المباركة التي تتجسد فيها قيم التكافل والتراحم.

وأكد أن ما تشهده اليوم في محافظة المنيا من تعاون مثمر مع جمعية الأورمان لتوزيع 75 ألف كيلو من اللحوم ونحر 50 عجلاً بلدياً خلال عيد الأضحى المبارك، هو نموذج يحتذى به في الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، موضحًا اننا لا نستهدف مجرد توزيع مساعدات غذائية، بل نسعى لضمان وصول الدعم بجودة عالية وكرامة إنسانية إلى أهالينا في أبعد القرى والنجوع.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المستهدف توزيعه هذا العام بمحافظة المنيا يشمل نحر وتوزيع (50) عجلاً بلدياً يتم نحرها داخل المجازر المعتمدة بالمحافظة وتوزيعها "طازجة"، كما سيتم توزيع 75 ألف كيلو من لحوم الأضاحي  بعد شهرين حين وصولها مصر، وذلك لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين في المراكز والنجوع البعيدة.

وأوضح أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة المنيا ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .

وأشار شعبان إلى أن النحر سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بنحر العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنيا وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى المنيا من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة .

يذكر ان الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية .

المنيا الأورمان لحوم الأضحى الأسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

ترشيحاتنا

فيرمين لوبيز

ضربة موجعة لإسبانيا.. إصابة فيرمين لوبيز مع برشلونة وغيابه عن كأس العالم

منتخب مصر

رسميا.. مصر وروسيا تطلبان من «فيفا» اعتماد مباراتهما الودية ضمن الأجندة الدولية

نيمار

نيمار يرفض الانتقادات "السخيفة" ويؤكد جاهزيته للمشاركة في كأس العالم

بالصور

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد