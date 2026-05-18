نيمار يرفض الانتقادات "السخيفة" ويؤكد جاهزيته للمشاركة في كأس العالم

أبدى نيمار دا سيلفا، لاعب فريق سانتوس البرازيلي والهداف التاريخي لمنتخب السيليساو، انزعاجه من تحمل انتقادات سخيفة في مرحلة تعافيه من الإصابات الخطيرة التي لحقت به، مشيرًا إلى أنه في كامل لياقته البدنية وجاهز للمشاركة في كأس العالم.

ولم يلعب مهاجم سانتوس مع منتخب بلاده منذ عام 2023؛ بسبب الإصابات وعملية جراحية في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة عام.

وقال أنشيلوتي مدرب البرازيل، إن نيمار يجب أن يكون في كامل لياقته البدنية وأن يقدم أداء جيدا ليكون مؤهلا للمشاركة في كأس العالم.

فيما قال نيمار للصحفيين بعد خسارة سانتوس 3-صفر أمام كوريتيبا: "أنا في حالة بدنية رائعة، وأتحسن مع كل مباراة، بذلت قصارى جهدي، لم يكن الأمر سهلا، أعترف أنه لم يكن سهلا".

وتابع: "لقد كانت سنوات من العمل الشاق، وكذلك الكثير من الكلام السخيف الذي قيل عن حالتي وعما كنت أفعله. الطريقة التي يتحدث بها الناس عن هذا الأمر محزنة حقا، لقد عملت بجد وبهدوء في المنزل، وأنا أعاني بسبب ما يقوله الناس، وقد نجح كل شيء".

وأضاف: "وصلت سالما إلى ما أريد تحقيقه، أنا سعيد بمستواي، وبكل ما قمت به حتى الآن، مهما حدث، سيستدعي أنشيلوتي بالتأكيد أفضل 26 لاعبا لهذه المعركة".

وخلال مباراة أمس، احتج نيمار – البالغ من العمر 34 عامًا - بشدة بعد استبداله بشكل خاطئ.

وجاء هذا الخطأ في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة لمهاجم برشلونة الإسباني السابق، إذ من المقرر أن يعلن أنشيلوتي عن تشكيلة البرازيل لكأس العالم اليوم الاثنين.

منتخب البرازيل

وستواجه البرازيل، الساعية إلى الفوز بلقب كأس العالم للمرة السادسة لتوسيع الرقم القياسي، منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة من البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.