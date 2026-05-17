مشهد كارثي.. إلغاء مباراة نانت وتولوز في الدوري الفرنسي بسبب أعمال الشغب

تقرر إلغاء مباراة نانت وتولوز ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الفرنسي بعد توقفت المواجهة في الدقيقة 22 جراء اقتحام مشجعين لأصحاب الأرض الملعب.

كان نانت الذي هبط إلى الدرجة الثانية، وتولوز الذي لا يملك ما يطمح إليه في البطولة، متعادلين 0-0 عندما اقتحم مشجعون من مدرج "تريبون لوار" أرضية ملعب لا بوجوار.

وقررت حكمة اللقاء ستيفاني فرابار إيقاف المباراة، وطلبت من لاعبي الفريقين العودة إلى غرف الملابس، لكنها واجهت صعوبة أكبر في تهدئة المدرب البوسني لنانت وحيد خليلودجيتش الذي بقي على أطراف الملعب يوجّه عبارات غاضبة إلى المشجعين الذين اقتربوا منه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن لاحتوائه.

وبعد بضع دقائق، عاد مشجعو نانت إلى مدرجهم الذي جرى تأمينه من قبل عدد كبير من قوات مكافحة الشغب