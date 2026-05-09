نانت يهبط رسميا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي بخسارته أمام لانس 1- 0

هبط فريق نانت لدوري الدرجة الثانية الفرنسي بخسارته أمام مضيفه لانس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب بولار دولولي في افتتاح الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وشهدت المباراة تواجد المهاجم المصري مصطفي محمد علي مقاعد بدلاء نانت ودخل في الدقيقة 82، ونجح مزيان سوارس في تسجيل هدف لانس والمباراة الوحيد في الدقيقة 79.



وبتلك النتيجة يتجمد رصيد نانت عند 23 نقطة في المركز السابع عشر "قبل الأخير ليهبط رسميا للدرجة الثانية مع تبقي جولة واحدة على انتهاء الدوري ، بينما رفع لانس رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر والذي خاض مباراة أقل من لانس.