عروض منتصف الفئة.. Pixel 10a يصل رسميًا لكن Galaxy S25 FE وOnePlus 15R يقدّمان قيمة أعلى

كشفت منصة GSMArena أن جوجل طرحت هاتف Pixel 10a في السوق الأمريكي كأحدث هواتفها المتوسطة، مع فتح باب الحجز المسبق على أن يبدأ الشحن في 5 مارس المقبل، وتقديم عروض تشمل بطاقة هدية بقيمة 100 دولار أو زوجًا مجانيًا من سماعات Pixel Buds 2a.

أوضحت المنصة أن Pixel 10a يأتي بمواصفات قريبة جدًا من Pixel 9a؛ حيث يحتفظ بشاشة 6.3 بوصة بدقة +FHD مع طبقة حماية جديدة Gorilla Glass 7i بدل Gorilla Glass 3، ويعمل بمعالج Tensor G4 نفسه مع كاميرا خلفية مزدوجة 48+13 ميجابيكسل وبطارية 5100 ملّي أمبير، مع رفع سرعة الشحن السلكي من 23 إلى 30 وات واللاسلكي من 7.5 إلى 10 وات، إلى جانب إضافة دعم طوارئ الأقمار الصناعية SOS في بعض الأسواق.

بيكسل 9a يختفي من العروض الرسمية

أشارت GSMArena إلى أن عروض التخفيض على Pixel 9a اختفت تقريبًا من أمازون بعد الإعلان عن 10a، بعد أن كان الهاتف متوفرًا قبل أسابيع بسعر 400 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت و500 دولار لنسخة 8/256 جيجابايت، مع اعتباره وقتها صفقة أفضل لمن لا يهتم بخاصية الاتصال بالأقمار الصناعية.

أكد التقرير أن الهاتف أصبح يُباع الآن بشكل رئيسي عبر بائعين من طرف ثالث على أمازون بأسعار متباينة، مع استمرار توافر خيارات قد تكون مغرية لمن يبحث عن سعر أقل، خاصة لنسخة 128 جيجابايت التي تُعرض بخصم يقارب 75 دولارًا عن السعر الأصلي.

Galaxy S25 FE يقدم شاشة أكبر

أوضحت المنصة أن سامسونج تطرح هاتف Galaxy S25 FE في الولايات المتحدة بسعر 450 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت، وهو سعر يصبح فعليًا أعلى بنحو 50 دولارًا فقط من Pixel 10a إذا احتسبنا بطاقة الهدايا بقيمة 100 دولار التي يحصل عليها مشتري هاتف جوجل الجديد.

أشارت GSMArena إلى أن Galaxy S25 FE يقدّم شاشة أكبر بقياس 6.7 بوصة مع بطارية أصغر قليلًا بسعة 4900 ملّي أمبير، لكنه يدعم شحنًا سلكيًا أسرع بقدرة 45 وات وشحنًا لاسلكيًا 15 وات، ويعمل بمعالج Exynos 2400 الأقوى، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن عدسة تيليفوتو 3x بدقة 8 ميجابيكسل، مع غياب ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية كذلك عن هذا الهاتف.

OnePlus 15R ينافس ببطارية ضخمة

أكد التقرير أن هاتف OnePlus 15R يظهر هو الآخر ضمن عروض أمازون مع بطاقة هدية بقيمة 100 دولار، لكنه ينطلق من سعر أعلى يبلغ 700 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت و800 دولار لنسخة 16/512 جيجابايت، أي بفارق 200 دولار عن السعر الأساسي لـ Pixel 10a قبل احتساب الهدايا.

أوضحت GSMArena أن OnePlus 15R يقدّم شاشة أكبر بقياس 6.83 بوصة مع بطارية ضخمة بسعة 7400 ملّي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 80 وات، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الرائد، لكنه يتخلى عن وجود عدسة تيليفوتو مخصّصة على عكس الجيل السابق، ما يجعله أقرب إلى خيار لمحبي الأداء العالي وعمر البطارية الطويل مقارنة بتركيز بيكسل على مزايا الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور البرمجية.

نصيحة GSMArena

أشارت المنصة في نهاية التقرير إلى أن مخزون Pixel 10 من أمازون الرسمي اختفى بدوره، وأصبح الهاتف متاحًا بشكل أساسي من بائعين خارجيين، بعد أن كان معروضًا مؤخرًا بسعر 650 دولارًا لنسخة 12/128 جيجابايت و700 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت مع معالج Tensor G5 وكاميرا تيليفوتو 5x.

أكدت GSMArena أن من يخطط للشراء في الفئة المتوسطة العليا قد يستفيد من الانتظار قليلاً لرؤية ما إذا كانت عروض تخفيض Pixel 10 ستعود بعد موجة إطلاق Pixel 10a، في حين أن Galaxy S25 FE وOnePlus 15R يقدمان في الوقت الحالي بدائل قوية من حيث العتاد والأداء مقابل أسعار منافسة في السوق الأمريكي.