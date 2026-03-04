مقارنة كاميرا Galaxy S26 Ultra و Pixel 10 Pro XL .. من يلتقط أفضل الصور؟

كشفت منصة PhoneArena أن سامسونج وجوجل تضعان كاميرتي Galaxy S26 Ultra وPixel 10 Pro XL في مواجهة مباشرة هذا العام، مع اعتماد كل منهما على إعدادات قوية ولكن بفلسفة مختلفة في معالجة الصور.

أوضحت المنصة أن جالاكسي S26 ألترا يعتمد على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة F1.4، مع عدسة تقريب 3x وعدسة بيريسكوب 5x وعدسة واسعة جدًا، بينما يأتي Pixel 10 Pro XL بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب 5x وعدسة واسعة جدًا، ويركّز أكثر على خوارزميات التصوير والضبط الذكي للألوان والتفاصيل.

أداء الكاميرا الرئيسية في الإضاءة النهارية

أشارت PhoneArena إلى أن المقارنة في ضوء النهار أظهرت أن كاميرا Galaxy S26 Ultra تقدّم صورًا أكثر سطوعًا قليلًا مع تباين أعلى وعمق مجال أقل بفضل فتحة العدسة الأوسع، ما يمنح الخلفية عزلاً أوضح في اللقطات القريبة.​

أكدت المنصة أن Pixel 10 Pro XL يميل إلى ألوان أكثر طبيعية وحيادًا، مع معالجة أقل حدة في التفاصيل الدقيقة، ما يجعل الصورة أقرب لما تراه العين، في حين يعتمد جالاكسي على رفع الحِدة والوضوح، وهو ما يظهر بوضوح في تفاصيل المباني والأوراق في المشاهد المفتوحة.

التصوير في الإضاءة المنخفضة والليلية

أوضحت المقارنة أن فتحة العدسة الأوسع في كاميرا S26 Ultra تمنحه أفضلية في بعض مشاهد الإضاءة المنخفضة؛ حيث يظهر ضوضاء أقل في الخلفية وتفاصيل أفضل في المناطق المظلمة، خاصة عند التصوير بدون تفعيل نمط الليل لفترات طويلة.​

أشارت PhoneArena في المقابل إلى أن وضع Night Mode على Pixel 10 Pro XL يظل قويًا جدًا، مع قدرة الهاتف على موازنة التعريض في واجهات المباني المضيئة والسماء المظلمة، وإنتاج ألوان قريبة من الواقع، وإن كانت الصور تبدو أهدأ قليلًا من حيث الحدة مقارنة بما ينتجه جالاكسي.

التقريب (الزوم) وجودة العدسات 3x و5x

أكدت المنصة أن العدسة 5x في كلا الهاتفين تقدّم نتائج قوية مع تفاصيل جيدة، لكن سامسونج تستفيد من مستشعر 50 ميجابكسل في عدسة البيريسكوب لتقديم تكبير بصري واضح حتى 10x مع احتفاظ أفضل بالتفاصيل، بينما يعتمد Pixel 10 Pro XL على مزيج من التقريب البصري والذكاء الاصطناعي عبر ميزة Pro Res Zoom للوصول إلى تكبير حتى 100x.

أوضحت PhoneArena أن عدسة 3x في Galaxy S26 Ultra تظل الحلقة الأضعف نسبيًا في منظومته، حيث تظهر بعض اللقطات أقل حدة من العدسة الرئيسية و5x، بينما لا يملك Pixel عدسة 3x مستقلة ويعتمد بدلًا من ذلك على العدسة 5x مع القصّ الذكي وخوارزميات المعالجة لتغطية هذه النقطة البينية.​

العدسة الواسعة جدًا وصور البورتريه

أشارت المقارنة إلى أن العدسة الواسعة جدًا Ultra‑wide في الهاتفين تقدّم أداء متقاربًا في الإضاءة الجيدة؛ حيث يوفر Galaxy S26 Ultra ميلًا بسيطًا إلى التباين الأعلى، بينما يحافظ Pixel 10 Pro XL على ألوان أقرب للواقع وتشويه أقل عند الحواف في بعض المشاهد.

أكدت PhoneArena أن صور البورتريه في Pixel 10 Pro XL تتميز بفصل طبيعي بين الشخص والخلفية ومعالجة جيدة للون البشرة، في حين يعطي S26 Ultra تأثير عزل أقوى وحدّة أعلى في تفاصيل الوجه والشعر، مع ألوان أكثر حيوية قد تبدو لمسة «معالجة إضافية» بالمقارنة.

تفوّق بسيط لجالاكسي في المرونة

أوضحت PhoneArena في تقييمها العام أن Galaxy S26 Ultra قدّم مجموعة صور متوازنة وقوية في معظم السيناريوهات، مع مرونة أعلى بفضل وجود عدسات تكبير متعددة وفتحة رئيسية أوسع تساعد في الإضاءة الضعيفة، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يريد أكبر قدر من التحكم والمرونة في الزوم وتغيير العدسات.​

أشارت المنصة في الوقت نفسه إلى أن Pixel 10 Pro XL يظل مميزًا في «أداء النقطة والتصوير»؛ أي رفع الهاتف والتقاط الصورة مباشرة دون تعديل، بفضل معالجة تلقائية تمنح ألوانًا واقعية وثباتًا في النتائج، مع زوم برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يصل إلى 100x في الحالات الخاصة.