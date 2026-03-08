قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏
أحمد موسى: مصر دولة آمنة مستقرة.. والمتحف المصري الكبير يزوره يوميا 20 ألف زائر
جوجل تضع تطبيقات أندرويد آكلة البطارية تحت المجهر في متجر Play

أندرويد
أندرويد
احمد الشريف

كشفت منصة Android Central أن جوجل بدأت في عرض تحذيرات واضحة داخل متجر Play على صفحات بعض التطبيقات، لتنبيه المستخدمين قبل تثبيتها إذا كانت تستهلك قدرًا كبيرًا من البطارية بسبب نشاطها في الخلفية.​

وأوضحت المنصة أن التحذير يأتي في مربع مميز بلون أحمر فاتح أسفل تقييم التطبيق مباشرة، ويتضمّن نصًا يفيد بأن «هذا التطبيق قد يستخدم مزيدًا من البطارية أكثر من المتوقع بسبب النشاط المرتفع في الخلفية»، في إشارة إلى التطبيقات التي تُبقي المعالج نشطًا لفترات طويلة حتى مع إغلاق الشاشة.

آلية القياس: عتبة «الاستيقاظ الجزئي» في Android vitals

أشارت Android Central إلى أن هذه التغييرات تأتي ضمن ما تسميه جوجل «معاملات الجودة الفنية لاستنزاف البطارية» (wake lock technical quality treatments)، والتي تعتمد على قياس ما إذا كان التطبيق يتجاوز عتبة «الاستيقاظ الجزئي المفرط» (Excessive Partial Wake Lock) ضمن بيانات Android vitals التي يجمعها النظام عن أداء التطبيقات.

أكدت جوجل في تدوينة للمطورين، نقل محتواها تقرير 9to5Google، أن متجر Play بدأ اعتبارًا من 1 مارس 2026 في طرح هذه المعالجات تدريجيًا على التطبيقات المتأثرة، وأن التطبيقات التي تستمر في تجاوز هذه العتبة قد تواجه عواقب ملموسة تشمل ظهور التحذير على صفحة التطبيق واستبعادها من أماكن الاكتشاف مثل التوصيات وقوائم الاقتراحات.

ضغط على المطورين لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة

أوضحت Android Central أن جوجل ترى أن «الأقفال» أو wake locks قد تكون ضرورية في بعض الحالات، لكن المشكلة تظهر عندما تستخدمها التطبيقات بشكل غير فعّال وتستنزف البطارية بلا مبرر واضح للمستخدم.

أشارت الشركة إلى أنها تهدف من خلال هذه التحذيرات إلى تحقيق توازن بين تنبيه المطورين لمعالجة أسلوب عمل تطبيقاتهم في الخلفية، وتمكين المستخدمين في الوقت نفسه من تجنب التطبيقات التي قد تضطرهم لشحن الهاتف بمعدل أعلى من المعتاد، خصوصًا في فئات مثل تطبيقات تتبع اللياقة أو التوصيل التي تعتمد على تحديد الموقع بشكل مكثف.

تحذيرات أخرى للتطبيقات المليئة بالأعطال والمشكلات

أكدت Android Central أن جوجل لا تكتفي الآن بالتحذير من استهلاك البطارية، بل تعرض أيضًا تنبيهات على متجر Play للتطبيقات التي تعاني من معدلات مرتفعة من الأعطال والتجمّد وغيرها من المشكلات على أجهزة مشابهة لجهاز المستخدم.​

أوضحت الشركة أن النظام يستند إلى بيانات أداء حقيقية من أجهزة أخرى، فإذا أظهرت هذه البيانات أن تطبيقًا معينًا يسبب مشكلات حادة لعدد كبير من المستخدمين، فإن ذلك ينعكس على تقييمه داخل المتجر، وقد يظهر تحذير إضافي للمستخدم قبل تثبيته، ليكون القرار في النهاية بيده وهو على دراية بالمخاطر المحتملة.

