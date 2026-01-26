بعد أيام من البحث.. العثور علي جثمان فتاة غرقت في مياة بحر الشرقية

أكد مصدر من أهالي عزبة الباشا التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية العثور علي جثمان الفتاة "أية" بعد 4 أيام من البحث داخل مياه البحر عقب سقوطها وغرقها بالمياه.

كان أهالي عزبة الباشا التابعة لمركز منيا القمح أعلنوا سقوط الفتاة بمياة البحر أثناء سيرها رفقة زوجة عمها وخطيبها ولم يتم العثور على الجثة بعد عمليات بحث متواصلة.

وأعلن الغطاس مصطفى الدولار، المعروف بين أهالي الشرقية بلقب "غطاس الخير" استجابته لمناشدات أهالي عزبة الباشا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية للمساعدة في البحث عن جثمان الفتاة "آية. س" التي تبلغ من العمر 19 سنة والتي سقطت بمياه بحر أبو الأخضر بعد محاولات متواصلة للبحث عن الجثمان.

وقال الدولار في منشور له، إنّه توجه صباح اليوم الأحد إلى موقع الحادث استجابة لمناشدات الأهالي لتكثيف عمليات البحث عن الجثمان، مؤكدًا أن مساعدته تأتي ضمن جهوده في فعل الخير على مستوى مصر، مع إعطاء الأولوية لموطنه الأصلي بالشرقية.

وطالب الدولار المواطنين بالدعاء لفرق الإنقاذ والغواصين بالتوفيق وظهور الجثمان، خاصةً لضمان ستر الفتاة وطمأنة ذويها لدفنها في مثواها الأخير.

علي جانب آخر تواجدت عدد من نساء القرية على شاطئ البحر في انتظار استخراج جثمان الفتاة وسط دعوات بالعثور علي الجثمان رحمة ورأفة بأسرتها مؤكدين انهم يناشدون فرق الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين لتكثيف البحث.