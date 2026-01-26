قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد أيام من البحث.. العثور علي جثمان فتاة غرقت في مياة بحر الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

أكد مصدر من أهالي عزبة الباشا التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية العثور علي جثمان الفتاة "أية" بعد 4 أيام من البحث داخل مياه البحر عقب سقوطها وغرقها بالمياه.

كان أهالي عزبة الباشا التابعة لمركز منيا القمح أعلنوا سقوط الفتاة بمياة البحر أثناء سيرها رفقة زوجة عمها وخطيبها ولم يتم العثور على الجثة بعد عمليات بحث متواصلة.

وأعلن الغطاس مصطفى الدولار، المعروف بين أهالي الشرقية بلقب "غطاس الخير" استجابته لمناشدات أهالي عزبة الباشا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية للمساعدة في البحث عن جثمان الفتاة "آية. س" التي تبلغ من العمر 19 سنة والتي سقطت بمياه بحر أبو الأخضر بعد محاولات متواصلة للبحث عن الجثمان.

وقال الدولار في منشور له، إنّه توجه صباح اليوم الأحد إلى موقع الحادث استجابة لمناشدات الأهالي لتكثيف عمليات البحث عن الجثمان، مؤكدًا أن مساعدته تأتي ضمن جهوده في فعل الخير على مستوى مصر، مع إعطاء الأولوية لموطنه الأصلي بالشرقية.

وطالب الدولار المواطنين بالدعاء لفرق الإنقاذ والغواصين بالتوفيق وظهور الجثمان، خاصةً لضمان ستر الفتاة وطمأنة ذويها لدفنها في مثواها الأخير.

علي جانب آخر تواجدت عدد من نساء القرية على شاطئ البحر في انتظار استخراج جثمان الفتاة وسط دعوات بالعثور علي الجثمان رحمة ورأفة بأسرتها مؤكدين انهم يناشدون فرق الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين لتكثيف البحث.

منيا القمح ومدينة منيا القمح الشرقية بمحافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

ترشيحاتنا

فرص العمل المتاحة

100 فرصة عمل بإحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

وزير العمل خلال إلقاء كلمته

جبران: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة

معهد بحوث التناسليات الحيوانية

دعم مباشر لصغار المربين.. "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد