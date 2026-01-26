قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

محمد الطحاوي

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا على عدد (250)أسرة ضمن الأسر الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية بقريتي الحصوه وأولاد موسى بمركز ومدينة ابوكبير، وذلك لتوفير حياة كريمة.

وأشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية الي الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض جاء لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان تمامًا، مؤكدًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر الى وجود ملابس وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

وأشار شعبان أن معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم تنظيمها وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة وأنه حتى الأن تم تنظيم عدد من معارض الملابس الجديدة فى مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذه المعارض هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

واوضح شعبان ان تنظيم الأورمان لمعارض الملابس الجديدة ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

