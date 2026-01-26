قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالخصوص

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر
إبراهيم الهواري

ضبطت مديرية التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين خلال حملة مكبرة على الأسواق بنطاق مدينة الخصوص، العديد من المخالفات التموينية وتحرير عدد من المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


أوضح بيان مديرية التموين فى محافظة القليوبية أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد المسئول عن محل سرجة لحيازته عدد 44 باكتة سكر ناقص الوزن، حيث بلغ العجز بالكيس الواحد 280 جرامًا، كما تم تحرير محضر جنح ضد المسئول عن محل بقالة لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت 87 قطعة كيك و22 علبة جبنة زنة 500 جرام.

سجائر مجهولة المصدر 

و تحرير محضري جنح ضد المسئولين عن كشك سجائر ومحل بقالة لحيازتهم عدد 508 علبة سجائر مستوردة دون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد المسئول عن مطعم لحيازته سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط جركن خل طعام زنة 20 كجم بدون أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وشملت الحملة تحرير عدد 20 محضر جنح ضد أنشطة تجارية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين بالقليوبية تموين القليوبية سجائر مجهولة المصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

أستوديو

القبض على شخص يدير أستوديو تصوير تليفزيوني بالجيزة

المتهمين

سائق توكتوك يسرق أجنبيا تحت تهديد السلاح بالقاهرة

المتهم

القبض على لص سحل سيدة لسرقتها بالتجمع

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد