ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالخصوص

ضبطت مديرية التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين خلال حملة مكبرة على الأسواق بنطاق مدينة الخصوص، العديد من المخالفات التموينية وتحرير عدد من المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



أوضح بيان مديرية التموين فى محافظة القليوبية أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد المسئول عن محل سرجة لحيازته عدد 44 باكتة سكر ناقص الوزن، حيث بلغ العجز بالكيس الواحد 280 جرامًا، كما تم تحرير محضر جنح ضد المسئول عن محل بقالة لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت 87 قطعة كيك و22 علبة جبنة زنة 500 جرام.

سجائر مجهولة المصدر

و تحرير محضري جنح ضد المسئولين عن كشك سجائر ومحل بقالة لحيازتهم عدد 508 علبة سجائر مستوردة دون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد المسئول عن مطعم لحيازته سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط جركن خل طعام زنة 20 كجم بدون أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وشملت الحملة تحرير عدد 20 محضر جنح ضد أنشطة تجارية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار.