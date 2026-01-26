قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور
وزير البترول: مصر نجحت في تثبيت إنتاج الغاز عند 3.5 مليار متر مكعب شهريًا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أسعار الدواجن تتراجع.. والتموين تكثف الحملات لضبط الأسواق قبل رمضان

ياسمين القصاص

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خفض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، ليصل سعر الكيلو إلى 120 جنيها بدلا من 130 جنيها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير سلعة غذائية مهمة بأسعار مناسبة لجميع شرائح المواطنين، مع العمل على ضمان توازن الأسواق وحماية المستهلك.

وأكدت الوزارة أن هذا التخفيض يشكل جزءا من خطة أشمل لضبط منظومة تداول السلع، وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، بما يحد من الضغوط السعرية ويمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك. 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن المبادرات في شهر رمضان الكريم، إضافة إلى انخفاض الأسعار، تمثل جزءا من جهود الدولة لمواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة نسبيا، بما يخفف العبء على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرات والمجمعات الاستهلاكية، تهدف إلى طرح المواد الغذائية والسلع الرمضانية بأسعار مستقرة أو منخفضة قدر الإمكان مقارنة بالأسواق العادية، لتساعد الأسر على تلبية احتياجاتها دون أن تتعرض لضغوط الأسعار، وفي الوقت نفسه تحافظ على مصالح التجار.

وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود الدولة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الغذائية الأساسية في فترات معينة من العام.

استعدادات مبكرة لشهر رمضان

ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة ارتفاعا ملحوظا في استهلاك اللحوم والدواجن والسلع الغذائية الأساسية.

 وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان توافر بدائل غذائية آمنة وبأسعار مستقرة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، بما يخفف من الضغوط على الأسر ويتيح لهم شراء احتياجاتهم بسهولة.

وأوضحت وزارة التموين أن منافذ المجمعات الاستهلاكية مستمرة في طرح كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب الخضروات والفاكهة، بأسعار تنافسية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتقليل تقلبات الأسعار في السوق.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ المعتمدة، وفقا لقيمة الدعم المقررة لكل فرد على البطاقة، دون أي تعديلات، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل كامل.

تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق

وشددت الوزارة على أن خفض أسعار الدواجن يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، وتعزيز المخزون الآمن، خاصة خلال المواسم التي تشهد ارتفاعا في معدلات الاستهلاك. 

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

والجدير بالذكر، أن وزارة التموين أكدت استمرار المتابعة الميدانية لمنافذ البيع، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع المطروحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، وذلك في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع بأسعار عادلة وآمنة لجميع المواطنين

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
مصنع
