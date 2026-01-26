كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الفراخ اليوم 26 يناير

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق حيث يبحث المواطنون بشكل مستمر عن أسعار الفراخ اليوم وسعر كيلو البانيه وسعر كيلو الفراخ البيضاء باعتبارها الأكثر إقبالاً في الأسواق، وسط ترقب كبير لحالة أسعار الدواجن في رمضان2026 .



يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم 26 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية ..

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت الفراخ البيضاء 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة، في حين بلغ سعرها للمستهلك داخل محال بيع الدواجن نحو 86 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل متوسط سعر كيلو البانيه بالأسواق اليوم الاثنين ما بين 180 إلى 210 جنيهات حسب المنطقة السكنية.

سعر الفراخ الساسو اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في أسواق الجملة حوالي 90 جنيهًا، في حين وصل متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق إلى نحو 95 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدى اليوم

سجل سعر الكيلو في المزارع نحو 100 جنيه، بينما بلغ متوسط سعره للمستهلك قرابة 110 جنيهات للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن

تواصل أسعار أجزاء الدواجن الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.

فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.

دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار البيض حالة من الهدوء النسبي، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع ما بين 103 و108 جنيهات، بينما سجلت في المحال والأسواق أسعارًا تتراوح بين 125 و135 جنيهًا.

أما كرتونة البيض الأحمر، فقد سجلت في المزارع أسعارًا تتراوح ما بين 105 و108 جنيهات، لتباع للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 128 و140 جنيهًا.

فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق اليوم ما بين 130 و150 جنيهًا.





أسعار الكتاكيت اليوم في السوق

• سعر الكتكوت الساسو: 8 جنيهات

• سعر الكتكوت الساسو بيور: 9 جنيهات

• سعر الكتكوت البلدي: 4 جنيهات

• سعر الكتكوت الهجين: 6 جنيهات

• سعر الكتكوت جيل ثان: 7 جنيهات

• سعر الكتكوت روزي بيور: 6 جنيهات