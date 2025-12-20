قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون مكتبة مصر العامة

آية الجارحي

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مكتبة مصر العامة، وذلك في مستهل زيارتهم لمحافظة الأقصر، عقب ختام جولتهما بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأنشئت مكتبة مصر العامة عام 2006 على مساحة 2329 مترًا مربعًا، وتضم أربعة أدوار تشمل مركز التراث الحضاري، وقاعة الكالتشوراما المتخصصة في العروض الأثرية، وقاعة المصريات، وقاعة سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية، والركن الأمريكي التابع للمركز الثقافي الأمريكي.

كما تضم المكتبة مركزًا للتدريب على علوم الحاسب الآلي، وتعليم اللغة اليابانية والبرمجة للأطفال (الميكا اليابانية)، وتعليم اللغة الكورية بمشاركة متطوعين كوريين، إضافة إلى فصل كونفشيوس لتعليم اللغة الصينية، وتحتوي على آلاف الكتب الورقية والإلكترونية والمراجع العلمية والثقافية والدوريات المتخصصة، وتشمل المكتبة فروعًا لها بمراكز إسنا، والطود، وطيبة الجديدة، والكرنك، إلى جانب المكتبة المتنقلة.

وتفقدت الوزيرتان قاعات المكتبة المختلفة ومعامل اللغات، والركن الأمريكي وسفارة المعرفة وقاعة المصريات وقاعة الكالتشوراما واستمعتا لعرض على ٩ شاشات وهى حائزة على براءة اختراع مصرية والمسرح الروماني المطل على طريق الكباش وشاهدوا عروض فنية راقصة وحرصن على التقاط مجموعة الصور الفوتوغرافية مع الطلاب والطالبات الذين تواجدوا في قاعات ومسرح المكتبة . 

شارك في الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية . 

 وفي ختام الجولة، أشادت الوزيرتان بالإمكانيات الموجودة في مكتبة مصر العامة بالأقصر والتي تعد نموذجًا حقيقيًا و مركزًا حيويًا يجمع بين التعليم والثقافة والمجتمع في مكان واحد، وأكدتا علي أهمية دورها في تعزيز الوعي وتشجيع القراءة والبحث لأبناء محافظة الأقصر .

