مكتبة مصر العامة في 2025.. تمكين ثقافي وبناء الإنسان.. بدء العمل بفرع العمرانية

في عام 2025، واصلت مكتبة مصر العامة – بمقرها الرئيسي وفرعيها والمكتبات الإقليمية التابعة لها – أداء دورها الوطني باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات الثقافية والمعرفية في مصر، مقدّمة نموذجًا متكاملًا يجمع بين الثقافة والتعليم والتدريب والتكنولوجيا والعمل المجتمعي المباشر، وقد مثّل هذا العام محطة فارقة في مسيرة المكتبة، سواء من حيث التوسع في الخدمات، أو تعميق التأثير، أو الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، بما يعكس رؤية واضحة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي والمعرفة.

وما تحقق خلال عام 2025 لا يمثّل سوى جزء من حجم الجهد اليومي المتواصل الذي تبذله المكتبة لخدمة المجتمع، إذ تحولت المكتبة إلى فضاء مفتوح للإبداع، ومنصة للتعلم مدى الحياة، وجسر يربط بين المعرفة التقليدية وأدوات العصر الرقمي.

حضور جماهيري واسع وتأثير إعلامي متنامٍ

شهد عام 2025 إقبالًا جماهيريًا لافتًا على مكتبة مصر العامة، حيث بلغ عدد المترددين على المكتبة الرئيسية وفرعيها 264,953 مترددًا، وهو رقم يعكس تنامي ثقة الجمهور في المكتبة باعتبارها مساحة ثقافية ومعرفية مفتوحة للجميع دون تمييز.

كما استقبلت المكتبة 59 زيارة مدرسية وجامعية شارك فيها 1,295 طالبًا، في إطار دورها التعليمي والتوعوي، فضلًا عن استقبال 344 متدربًا جامعيًا تلقوا تدريبهم العملي داخل المكتبة على مدار 34 يومًا تدريبيًا، ما عزز من دور المكتبة كبيئة حقيقية للتدريب والتطبيق العملي.

وعلى المستوى الإعلامي، حققت مكتبة مصر العامة حضورًا غير مسبوق، حيث نُشر 609 خبرًا عن أنشطة المكتبة الرئيسية وفرعيها، إلى جانب 1,293 خبرًا عن المكتبات الإقليمية، كما حظيت أنشطة المكتبة بتغطية 74 قناة تليفزيونية، وهو ما يعكس اتساع دائرة التأثير المجتمعي والإعلامي.

وفي إطار سياسة التواصل المباشر مع الجمهور، تم الرد على 3,599 رسالة استعلام عبر تطبيق «واتساب»، في خطوة تعكس التزام المكتبة بتقديم خدمة سريعة وفعالة، وتعزيز قنوات التواصل الحديثة.

أما في الفضاء الرقمي، فقد أنتجت المكتبة ونشرت 332 فيديو توثيقيًا وإعلاميًا، إلى جانب إطلاق القناة الرسمية لمكتبة مصر العامة على منصة «تيك توك»، فضلًا عن تدشين خدمة الاستعلام السريع عبر «واتساب»، وهي أدوات حديثة أسهمت في توسيع دائرة الوصول، خاصة إلى فئات الشباب.

مركز التدريب.. منصة وطنية لصناعة الكفاءات

شكّل مركز تدريب مكتبة مصر العامة خلال عام 2025 أحد أبرز محاور الإنجاز، حيث تحوّلت المكتبة إلى منصة متكاملة للتأهيل المهني والرقمي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وقد حصل المركز على اعتماد دولي كمركز اختبارات Certiport، ما أتاح للمتدربين فرصة الحصول على شهادات عالمية معتمدة من كبرى الشركات التكنولوجية. كما قدّم المركز اختبارات شهادة التحول الرقمي FDTC المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، في إطار المبادرات القومية الرامية إلى تأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم الرقمية.

وفي السياق ذاته، شارك المركز في تنفيذ برامج «بناة المستقبل الرقمي»، التي تستهدف إعداد كوادر شابة قادرة على التعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وعلى الصعيد الدولي، عزز المركز شراكاته مع أكاديميات Cisco وHuawei، لتقديم برامج متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والشبكات، والأمن السيبراني، بما يضع المكتبة في موقع متقدم كمركز وطني للتدريب التقني.

أما في مجال اللغات، فقد نُفذت برامج نوعية في اللغة الكورية بالتعاون مع KOICA Egypt، إلى جانب دورات احترافية في اللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية، ليصبح مركز التدريب نموذجًا نادرًا يجمع بين التدريب، والاعتماد، والاختبار الدولي في مكان واحد، في إطار رؤية شاملة لبناء القدرات البشرية.

مكتبة الكبار.. ثقافة الحياة ومهارات الاستقلال

واصلت مكتبة الكبار خلال عام 2025 تقديم باقة متنوعة من البرامج والورش التي جمعت بين الثقافة والإنتاج والعمل الحر، وشملت مجالات متعددة مثل الخط العربي، والفنون اليدوية، والدوبلاج، والتصوير، والخياطة، وصناعة الحلي، وفنون الكتابة الإعلامية.

كما شهد العام تنظيم برامج رمضانية متميزة، وملفات معرفية حول المناسبات القومية والثقافية، إلى جانب إطلاق خدمات رقمية جديدة مثل منصة Askzad، والبودكاست الثقافي «مارشيميلو»، في خطوة تهدف إلى تقديم المحتوى الثقافي بأساليب عصرية.

ونُظّمت معارض لمنتجات المستفيدين من الورش، بما يدعم مفهوم التمكين الاقتصادي، إضافة إلى إجراء استبيانات دورية لاختيار الأنشطة الأكثر طلبًا، وتقديم برامج رقمية عبر تطبيق «تيليجرام».

كما نفذت المكتبة دورات نوعية لتأهيل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات الفنية، في نموذج متكامل لدعم الموهبة، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وربط الثقافة بسوق العمل.

مكتبة الطفل… الاستثمار في جيل المستقبل

استهدفت مكتبة الطفل خلال عام 2025 الفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة، وقدّمت برامج متقدمة في البرمجة، والروبوتيكس، وهندسة الطيران، حصل بعدها 150 طفلًا على شهادات اجتياز.

كما نُفذت 3 بطولات شطرنج شارك فيها 193 طفلًا، إلى جانب تنظيم حفل الكشافة السنوي بمشاركة 350 طفلًا، ومعرضين فنيين ضما 160 عملًا فنيًا.

وقدّمت مكتبة الطفل 45 نشاطًا مجانيًا استفاد منها 569 طفلًا، إلى جانب تدريب 10 أطفال من ذوي الهمم على أساسيات الحاسب الآلي، في إطار رؤية واضحة للدمج المجتمعي.

وفي مجال تعليم اللغات، تميّزت مكتبة الطفل بتطوير مناهج تفاعلية جديدة لتعليم اللغة الإنجليزية، تهدف إلى رفع الكفاءة اللغوية للأطفال، وتعزيز مهارات التواصل والفهم، بما يسهم في إعداد جيل أكثر ثقة وقدرة على المنافسة.

الندوات والفعاليات الثقافية.. العقل في قلب المشهد

شكّلت الندوات والفعاليات الثقافية أحد أعمدة التأثير الفكري لمكتبة مصر العامة خلال عام 2025، حيث تحولت المكتبة إلى منصة حوار وطني ودولي.

وقد استضافت المكتبة عشرات الندوات التي تناولت موضوعات متنوعة، من بينها الهوية الوطنية، والإعلام، والأدب، والصحة، والأسرة، وذوي الهمم، والثقافات الدولية، والذكاء الاصطناعي، والتراث، إلى جانب مؤتمرات وملتقيات متخصصة، جسدت الدور الحقيقي للمكتبة بوصفها عقل المجتمع ومنبرًا للتنوير.

المكتبة المتنقلة «مصر تقرأ»… المعرفة تصل إلى الناس

واصلت المكتبة المتنقلة «مصر تقرأ» دورها الحيوي في إتاحة المعرفة خارج الجدران، وحققت خلال عام 2025 أرقامًا لافتة، حيث سجلت:

4,035 مشتركًا جديدًا

26,045 إعارة

196 نشاطًا ثقافيًا

11,844 مستفيدًا

62,180 مترددًا

575 ساعة تمركز

22 موقع خدمة ثابت

وقد امتدت خدمات المكتبة المتنقلة إلى القاهرة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعاصمة الإدارية، في نموذج عملي لتحقيق العدالة الثقافية والوصول إلى مختلف الفئات.

الفروع.. عمق وانتشار وتأثير

ضمن منظومة مكتبة مصر العامة، مثّل فرعا الزيتون والزاوية الحمراء نماذج بارزة للانتشار والتأثير.

فقد قدّم فرع الزيتون برامج تربوية وتعليمية وفنية ورياضية للأطفال، وبرامج تمكين اقتصادي وريادة أعمال وتمكين المرأة، إلى جانب برامج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وشراكات واسعة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

أما فرع الزاوية الحمراء، فقد تحوّل إلى مركز إشعاع ثقافي متميز، عبر حفلات دولية، وندوات وطنية، ومعارض فنية، وعروض مسرحية وموسيقية، وبرامج رقمية متنوعة، بما يؤكد أن الفروع ليست مجرد امتداد إداري، بل قلاع ثقافية حقيقية.

فرع العمرانية.. خطوة جديدة نحو المستقبل

في إطار خطة التوسع، شهد عام 2025 بدء العمل في فرع العمرانية، كأحد المشروعات الثقافية الجديدة التي تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وقد بدأت فرق العمل تنفيذ المشروع بكل جدية، تمهيدًا لافتتاحه في أقرب وقت، ليكون منارة ثقافية جديدة تُضاف إلى منظومة مكتبة مصر العامة، وتسهم في ترسيخ دورها كمؤسسة وطنية رائدة في نشر الثقافة وبناء الوعي.

رسالة مستمرة

تؤكد مكتبة مصر العامة أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة ممتدة لخدمة المجتمع وبناء الإنسان، عبر ثقافة متاحة، ومعرفة عصرية، وشراكة مجتمعية فاعلة، لتظل المكتبة دائمًا مساحة للوعي، ونافذة للمستقبل.