افتتاح معرض اليوم العالمى للغة العربية بمكتبة مصر العامة بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بافتتاح معرض اليوم العالمى للغة العربية، الذى تم تنظيمه بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى.

يأتى ذلك فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به محافظة أسوان لدعم الحركة الثقافية والفنية، وتعزيز الهوية العربية وترسيخ قيمة اللغة العربية بإعتبارها أحد ركائز الوعى الوطنى .

وحضر الافتتاح الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة.

جهود متنوعة

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بتنظيم هذا المعرض الذى يأتى فى إطار إهتمام المحافظة بدعم المبادرات الثقافية الجادة ، وإتاحة مساحات للإبداع الفنى، وتشجيع المواهب الشابة على التعبير عن الهوية العربية من خلال فنون الخط العربى والزخرفة بما يساهم فى نشر الوعى الثقافى والحفاظ على التراث الفنى الأصيل .

وأكد المحافظ على استمرار المحافظة لتقديم كامل الدعم لكافة الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة إيماناً بدور الثقافة فى بناء الإنسان وتعزيز روح الإنتماء والولاء والإرتقاء بالذوق العام .

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية هذا العام أظهر إبداع دارسى مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى بمكتبة مصر العامة بأسوان من خلال أعمال فنية متميزة تمزج بين جمال الحرف العربى وروح الزخرفة التقليدية ، مع التأكيد على عمق الثقافة العربية وأصالتها ، ومجسدة رسالة المحافظة فى دعم الحركة الثقافية والفنية وتشجيع المواهب الشابة على التعبير الفنى عن الهوية العربية .