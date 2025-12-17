محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو المركزى

أشاد محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، بنجاح الفرق الطبية بمستشفى دراو المركزى بإشراف الدكتور محمد أبو الوفا مدير المستشفى فى إجراء جراحة عمود فقرى لمريض يبلغ من العمر 65 سنة بواسطة الدكتور محمد عبد السميع مدرس واستشارى جراحة المخ والأعصاب، والعمود الفقرى، والفريق المعاون له من أطباء المستشفى.



وثمن المحافظ، في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/، الجهود التى تبذلها هيئة الرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى مدير الفرع بالتعاون مع هيئات الاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الشامل للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الأسوانى.



وبدوره، أوضح الدكتور محمد أبو الوفا مدير مستشفى دراو المركزى، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم استقبال الحالات المرضية المختلفة ، ولاسيما الحالات الحرجة التى تحتاج إلى تدخل جراحى فى ظل الإمكانيات والمستلزمات الطبية العديدة المتوفرة بالمستشفى.



وأوضح أن العملية الجراحية فى العمود الفقرى تعتبر الثانية التى يتم إجراؤها بمستشفى دراو المركزى حيث كان المريض قعيدا ويعانى من تآكل صديدى فى الغضروف منذ سنة بالفقرات القطنية الرابعة والخامسة، وتم عمل تثبيت للفقرات عن طريق مسامير وأقطاب معدنية على ٤ مستويات وتوسيع للقناة العصبية وتنظيف للغضروف والفقرات وخروج المريض من العمليات والتأكد من عودة عمل العصب المضغوط بنسبة ١٠٠% .