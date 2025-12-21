قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
محافظات

بفعاليات ثقافية .. مكتبة مصر العامة بسيوة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

خلال فاعليات الندوة
خلال فاعليات الندوة
ايمن محمود

نظّمت مكتبة مصر العامة بسيوة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بسيوة، ندوة عن تاريخ سيوة وحضارتها، حاضر بها الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن الدميري، مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية لقطاع غرب الدلتا ومطروح.

وأكد الدميري، خلال الندوة، الحقب التاريخية التي مرت بها سيوة منذ الحضارة المصرية القديمة، ثم اليونانية، فالرومانية، فالبيزنطية، وصولًا إلى العصر الإسلامي، مستعرضًا جانبًا من المعالم الأثرية بواحة سيوة، مثل قلعة شالي الأثرية بعمارتها المتميزة المعروفة بـ«عمارة الملح والطين»، وكيف استطاع السيوي توظيف الخامات المحلية في بناء شالي بشكلها الجمالي ووظيفتها الاجتماعية.

كما تطرق إلى معبد الوحي فوق ربوة أغورمي، وزيارة الإسكندر المقدوني للواحة عام 331 قبل الميلاد، وتحدث عن منطقة جبل الموتى، وجبل الدكرور، ومعبد آمون، والمناطق الأثرية شرق وغرب سيوة، إضافة إلى جانب من عادات وتقاليد المجتمع السيوي.

وأجاب الدميري عن استفسارات الطلاب المشاركين في الندوة، والتي عبّرت عن وعي كبير لديهم بأهمية تاريخ وحضارة وثقافة سيوة وامتدادها عبر التاريخ، وما تتميز به من ثقافة متفردة.

وأشار محمد عمران جيري، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، إلى أن الندوة تأتي في إطار رفع الوعي التاريخي والثقافي والمعرفي لدى طلاب المدارس بتاريخ وحضارة سيوة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتعليمات اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيوة.

ومن ناحية أخرى، وفي وقت سابق، نظّمت مكتبة مصر العامة بسيوة احتفالًا بالتكامل مع معهد وفلة الأزهري وإدارة أوقاف سيوة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يُحتفل به سنويًا في الثامن عشر من ديسمبر، عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية.

وتضمن احتفال هذا العام ندوة تحدث خلالها فضيلة الشيخ جمعة محمد بحيري، إمام وخطيب المسجد الكبير بمدينة سيوة، عن مكانة اللغة العربية وسبل الحفاظ عليها كجزء أصيل من الهوية الثقافية، مؤكدًا أنها لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة، ومشيرًا إلى ثراء اللغة العربية في مفرداتها وتراكيبها.

وأوضح أن الاحتفال باللغة العربية يأتي لما لها من مكانة كبيرة بين اللغات، وأن الحفاظ عليها مسؤولية الجميع، من خلال المواظبة على قراءة القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والشعر، والأدب، مؤكدًا أن اللغة العربية ليست مجرد لغة، بل هي هوية تعبّر عن الأمتين العربية والإسلامية، مشيدًا بطلاب وطالبات الأزهر الشريف ودور الأزهر في الحفاظ على اللغة العربية.

وصرّح محمد عمران جيري، مدير المكتبة، أن الاحتفال تضمن تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية التي عبّر من خلالها الطلاب والطالبات عن اعتزازهم باللغة العربية، وجاء هذا العام تحت شعار:
«مسارات مبتكرة للغة العربية: السياسات والممارسات من أجل مستقبل لغوي أكثر شمولًا».

وفي السياق ذاته، قال أنور شدود، الأخصائي الاجتماعي بالمعهد الأزهري، إن الاحتفال يأتي في إطار التكامل مع المنارة الثقافية والمعرفية بواحة سيوة، ممثلة في مكتبة مصر العامة، وإدارة أوقاف سيوة بعلمائها الأجلاء، وذلك بتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبمتابعة اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيوة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سيوة

