تحذيرات من صراع دولي واسع وخطط خفية في ملفات الشرق الأوسط

أكد الكاتب والمحلل السياسي أميل أمين، أن الدول لا تسقط عبر التدخلات الخارجية المباشرة، وإنما من الداخل، مشيرًا إلى وجود محاولات سابقة لاستهداف مصر من خلال مخططات غربية.



وأكد خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية واضحة في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بطرح فكرة تفعيل الجيش العربي المشترك.

وأوضح أن الخلافات المعلنة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليست حقيقية، فهي «خدعة سياسية»، مؤكدًا وجود خطة موضوعة للتعامل مع عدد من الملفات الشائكة، أبرزها غزة وإيران واليمن والصومال.



وأشار إلى أن روسيا قامت مؤخرًا بتحريك واحدة من أكبر غواصاتها النووية الحاملة لسلاح «بوسيدون»، القادر على إحداث موجات تسونامي مدمرة، لافتًا إلى وجود أصوات داخل مجلس الدفاع الروسي تطالب بالرد العسكري عقب احتجاز ناقلة نفط روسية.

