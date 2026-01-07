محلل رياضي : حسام حسن تحفظ دفاعيًا أمام بنين خوفا من المفاجآت

انتقد هشام كمال، المحلل الرياضي، أسلوب اللعب الذي اعتمده حسام حسن أمام منتخب بنين، مشيراً إلى أن الاعتماد على ثلاثة مدافعين يهدف لتأمين مرمى المنتخب أمام الفرق القوية، لكنه قد يحد من الفاعلية الهجومية للفريق.



وأوضح كمال، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن هذا الأسلوب الدفاعي كان غير ضروري أمام منتخب بنين المتواضع، مؤكداً أن بطولة الأمم الأفريقية، لم تشهد حتى الآن أي مفاجآت، وكان يمكن اللعب بشكل أكثر هجومية لتحقيق أفضل استغلال للفرص.

وأردف:" حسام حسن تحفظ دفاعيا أمام بنين خوفا من المفاجآت، وهذه الطريقة كان سببا في تحجيم اللاعبين هجوميا".

وأشار إلى أن الطريقة الدفاعية أعطت منتخب بنين شعوراً بالثقة والطموح، مما جعله يدخل أجواء اللقاء ويطمع في تحقيق نتيجة إيجابية، محذراً من أن الأسلوب قد يشكل عقبة في المباريات المقبلة إذا لم يتم تعديله.