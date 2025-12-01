شهادات الادخار .. عوائد شهرية ثابتة وفرص استثمارية آمنة

مع تقلبات الأسواق وتغير أسعار الفائدة، يبحث المواطن المصري عن أدوات استثمارية آمنة توفر له دخلًا ثابتًا يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش، وتأتي شهادات الادخار كخيار مثالي لهذا الغرض، ففي عام 2025 خفض البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 6.25% خلال سبعة اجتماعات، مع اجتماع آخر مقرر في 25 ديسمبر، مما أثر بشكل مباشر على العوائد البنكية وشكل فرصة للمستثمرين للاستفادة من شهادات بعائد ثابت شهريًا.

شهادات الادخار السنوية بعائد ثابت 14%

يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة سنة بعائد ثابت 14%، يُصرف شهريًا، ما يمنح المستثمر عائدًا مستمرًا على مدار العام، فعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه، يصل العائد الشهري إلى 5016 جنيهًا، أي ما مجموعه 60,192 جنيهًا سنويًا، ما يوفر دخلًا ثابتًا يعزز استقرار الميزانية الأسرية.

تنوع مدد وأنواع شهادات الادخار

تتوفر شهادات الادخار في البنوك المصرية لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات، وتشمل أنواعًا متعددة:

ثابتة العائد

متغيرة العائد

متناقصة العائد

وتمكن هذه الشهادات المستثمر من اختيار النوع المناسب وفقًا لاحتياجاته المالية، سواء كان يفضل دخلًا شهريًا ثابتًا أو عائدًا مرتبطًا بتقلبات أسعار الفائدة.

أعلى عائد طويل الأمد: 17% لمدة 3 سنوات

تعتبر شهادة الادخار الأعلى عائدًا هي 17% بعائد شهري، ويطرحها البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات (36 شهرًا)، ما يمنح المستثمر فرصة الحصول على دخل ثابت طويل الأمد، ويساعد على مواجهة التضخم بشكل أفضل والحفاظ على قيمة المدخرات.

دور البنك المركزي في ضبط الفائدة والتضخم

يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة رئيسية للتحكم في التضخم، سواء بخفض الفائدة عند تراجع الأسعار أو زيادتها عند ارتفاعها، وهو ما ينعكس مباشرة على العوائد البنكية ويؤثر في خيارات الاستثمار للمواطنين.

أداة مثالية لدعم الميزانية

تشكل شهادات الادخار في مصر لعام 2025 فرصة استثمارية آمنة تجمع بين استقرار العائد وإمكانية التخطيط المالي طويل الأجل، سواء للمستثمرين الباحثين عن دخل شهري ثابت أو أولئك الذين يسعون لتعظيم أرباحهم على مدى سنوات متعددة، ما يجعلها أداة مثالية لدعم ميزانية الأسرة ومواجهة تقلبات الأسعار في الأسواق.