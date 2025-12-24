قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025.. رحلت أجسادهم وبقي أثرهم
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
خلال أيام .. تطبيق منظومة ACI بالمطارات والموانئ الجوية.. تفاصيل

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

تبدأ وزارة المالية خلال الـ6 أيام المقبلة، تفعيل منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الرسائل والشحنات الجمركية ACI، على مستوي الموانئ الجوية والمطارات.

واعلن أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له أن المنظومة الجديدة تشهد تعاونًأ وتنسيقًأ مع كافة الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية والجهات وثيقة الصلة وعلي رأسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

تسعى وزارة المالية من خلال تطبيق المنظومة الجديدة وفقا لتصريحات " كجوك" بالعمل على دعم فرص أكبر للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة في الخارج من خلال تيسير حركة التجارة الدولية والإقليمية .

وزير المالية قال إن وزارته بدأت الفترة التجريبية السابقة على تطبيق منظومة ACI خلال العامين الماضيين لدعم المستثمرين واتاحة الفرصة أمام الجميع لتوفيق أوضاعه.

وأكد وزير المالية أن نهاية ديسمبر الجاري هي آخر مواعيد الفترة التجريبية والسابقة على  تطبيق منظومة ACI.

أوضح وزير المالية أن المنظومة الجديدة تتضمن مجموعة من المزايا أبرزها تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وخفض الأعباء عن المستثمرين.

