خلال أيام .. تطبيق منظومة ACI بالمطارات والموانئ الجوية.. تفاصيل

تبدأ وزارة المالية خلال الـ6 أيام المقبلة، تفعيل منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الرسائل والشحنات الجمركية ACI، على مستوي الموانئ الجوية والمطارات.

واعلن أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له أن المنظومة الجديدة تشهد تعاونًأ وتنسيقًأ مع كافة الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية والجهات وثيقة الصلة وعلي رأسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

تسعى وزارة المالية من خلال تطبيق المنظومة الجديدة وفقا لتصريحات " كجوك" بالعمل على دعم فرص أكبر للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة في الخارج من خلال تيسير حركة التجارة الدولية والإقليمية .

وزير المالية قال إن وزارته بدأت الفترة التجريبية السابقة على تطبيق منظومة ACI خلال العامين الماضيين لدعم المستثمرين واتاحة الفرصة أمام الجميع لتوفيق أوضاعه.

وأكد وزير المالية أن نهاية ديسمبر الجاري هي آخر مواعيد الفترة التجريبية والسابقة على تطبيق منظومة ACI.

أوضح وزير المالية أن المنظومة الجديدة تتضمن مجموعة من المزايا أبرزها تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وخفض الأعباء عن المستثمرين.