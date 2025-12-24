انتهاء المراجعة الخامسة والسادسة.. وزير المالية: زيارة وفد صندوق النقد لمصر كانت ناجحة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .

وقال أحمد كجوك في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" لدينا خطة ورؤية للإصلاح الاقتصادي وزيارة وفد صندوق النقد إلى مصر كانت ناجحة ".

وتابع أحمد كجوك :" عرضنا أخر أرقام الاقتصاد المصري لبعثة صندوق النقد الدولي وتم إيضاح جهود الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ".

وأكمل احمد كجوك :" عكفنا على وضع كافة التفاصيل الخاصة بمستهدفات المراجعة السابعة والثامنة في برنامجنا مع صندوق النقد الدولي ".

ولفت أحمد كجوك :" نسعى للحفاظ على الانضباط الاقتصادي والحفاظ على مؤشرات الاقتصاد المصري".