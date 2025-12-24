قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتهاء المراجعة الخامسة والسادسة.. وزير المالية: زيارة وفد صندوق النقد لمصر كانت ناجحة

وزير المالية
وزير المالية
هاني حسين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .

 وقال أحمد كجوك في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" لدينا خطة ورؤية للإصلاح الاقتصادي وزيارة وفد صندوق النقد إلى مصر كانت ناجحة ".

وتابع أحمد كجوك :" عرضنا أخر أرقام الاقتصاد المصري لبعثة صندوق النقد الدولي وتم إيضاح جهود الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ".

وأكمل احمد كجوك :" عكفنا على وضع كافة التفاصيل الخاصة بمستهدفات المراجعة السابعة والثامنة في برنامجنا مع صندوق النقد الدولي ".

ولفت أحمد كجوك :" نسعى للحفاظ على الانضباط الاقتصادي والحفاظ على مؤشرات الاقتصاد المصري".

