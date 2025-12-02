مكتب نتنياهو يعلن استعداده لاستقبال متعلقات من قطاع غزة



أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو استعداده لاستقبال متعلقات من قطاع غزة وإحالتها إلى معهد الطب الشرعي للفحص والتدقيق..

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات تستعد لتسلّم جثة من الصليب الأحمر كانت في قطاع غزة ولم تُعرف بعد لمن تعود.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عناصر من سرايا القدس وطاقم اللجنة المصرية استأنفوا عملية البحث عن جثة إسرائيلية كانت محتجزة في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما أعلنت حركة حماس، العثور على جثة عسكري من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت الجثة محتجزة شرق حي الشجاعية في قطاع غزة وعثر عليها خلال عمليات البحث والحفر داخل الخط الأصفر.

وقالت حماس عبر منصة (تليجرام)، إنّه جاري ترتيب إجراءات تسليمها للاحتلال، مؤكدة أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من (كتائب القسام) للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها.