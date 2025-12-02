قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتدى ملابس سوداء.. حضور المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية أولى جلسات محاكمته
كيف تحمي نفسك من النصب والمكالمات المزعجة؟.. قواعد ضرورية من تنظيم الاتصالات
بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
الأهلي يعلن عن خدمات طبية مكثفة فى بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

مباحثات حول مستجدات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق ‎

هاجر رزق

‎عقد اجتماع مع الجهات الوطنية المعنية، بشأن متابعة تنفيذ آلية التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وذلك تنفيذًًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمتابعة جهود تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي، أو اللجان المشتركة.
 
‎ 
‎وشهد الاجتماع مباحثات حول مستجدات التعاون الثلاثي على مستوى محاوره الستة، المتعلقة بالمجال الصناعي وتأهيل المصانع العراقية، والتعاون في مجال الطاقة، والتعاون في المجال الزراعي والامن الغذائي والمناطق اللوجستية، والتعاون في مجال نقل المسافرين بين الدول الثلاث، والتعاون في المدينة الاقتصادية الاردنية المشتركة، والتعاون في مجال التشييد والبناء.
 
‎وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي، والطيران المدني، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسلطة الطيران المدني، ومصلحة الجمارك، واتحاد الصناعات المصرية، هيئة الدواء المصرية.
 
 


‎كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار تشغيل خطوط الملاحة بين مينائي نويبع والعقبة ونقل البضائع من/ وإلى العراق برا إلى/ ومن ميناء العقبة والذي يسير بشكل منتظم، ومناقشة الربط الكهربائي الثلاثي، وإنشاء بوابة التجارة الالكترونية بين (العراق، مصر، الأردن) من أجل تناقل البيانات الجمركية الكترونياً لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومراقبة الحاويات بين العراق ومصر والأردن ودعماً لخطة التجارة البينية بين الدول الثلاث، فضلًا عن التعاون في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول الثلاث، ودعم البيئة الممكنة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال التشريعات والقوانين المنظمة والسياسيات، والتمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تعزيز قدرة المرآه على الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وريادة الاعمال وضمان حصولها على دخل مستدام، كما تم الاتفاق على دعوة الجانب المصري للجانب العراقي والأردني للمشاركة بالنسخة الثامنة من معرض تراثنا 2026.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذ من اتفاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، من خلال الأطر المؤسسية للتعاون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحرص على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة، وتحقيق المصالح المشتركة، والعمل المستمر على تنفيذ المشروعات التي تُعزز جهود التنمية مع البلدان.

آلية التعاون الثلاثي المملكة الأردنية جمهورية مصر العربية جمهورية العراق رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

