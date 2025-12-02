زيلينسكي: نحتاج إلى سلام عادل.. ونأمل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أهمية التوصل إلى سلام عادل ينهي الأزمة المستمرة في بلاده، مؤكدا أن أوكرانيا تواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل الوصول إلى تسوية تضمن سيادتها واستقرارها.

وقال زيلينسكي إن بلاده تواصل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للتحضير لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي، موضحا: "نأمل أن ننضم إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة".

وأضاف أن “فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى”، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة “حاسمة” في تحديد مستقبل الصراع وأجواء التفاهم الممكنة بين الأطراف.

وأضاف زيلنسكي في تصريحات اليوم أنه مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب “في أي وقت”، مؤكدًا أن “كل شيء يتوقف على مدى نجاح محادثات موسكو المرتقبة، وما إذا كانت ستمهّد لخطوات عملية على طريق وقف الحرب”.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يأمل لقاء ممثلين عن الإدارة الأمريكية في “أقرب فرصة ممكنة” بعد انتهاء المحادثات مع الجانب الروسي، معتبرًا أن التنسيق مع واشنطن يظلّ عنصرًا أساسيًا في أي مسار سياسي مقبل.

وأكد زيلنسكي أن قرار إنهاء الحرب في أوكرانيا “لن يكون سهلًا ولا سريعًا”، لكنه شدد في المقابل على ضرورة “عدم وجود أي ألاعيب أو ترتيبات تتم من وراء ظهر أوكرانيا”، لافتًا إلى أن بلاده “لن تقبل بأي اتفاق لا يأخذ مصالحها وسيادتها في الاعتبار”.