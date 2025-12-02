قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس المنظمة المصرية الألمانية يكشف لـ"صدى البلد" كواليس لقاء الجالية مع وزير الخارجية في برلين

فرناس حفظي

شهدت الجالية المصرية في ألمانيا لقاء موسعا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، في إطار جولة خارجية تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المصريين في مختلف الدول. وقد استحوذ اللقاء على اهتمام واسع داخل الجالية، نظراً لما شهده من مناقشات معمقة حول تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ودعم الروابط الثقافية والاقتصادية بين الجالية والوطن الأم.

رئيس المنظمة المصرية الألمانية مع وزير الخارجية 


وفي هذا السياق، قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن اللقاء كان مختلفا في شكله ومضمونه، حيث اتسم بالشفافية والوضوح، وأظهر اهتماما فعليا من الوزير بالاستماع لكل المقترحات التي طُرحت من أبناء الجالية دون استثناء. 

وأوضح أن  الوزير حرص على تدوين كل الملاحظات والمطالب بنفسه، بما يعكس إرادة واضحة لدى الدولة لتحسين منظومة الخدمات القنصلية وتطوير آليات التواصل مع المصريين بالخارج.

وأضاف سعد أن النقاش شمل عددا من الملفات المهمة، من بينها تطوير الخدمات القنصلية وتسريع الإجراءات، وتبني مبادرات ثقافية تسعى إلى ربط الجيلين الثاني والثالث بمصر، فضلا عن مقترحات لدمج المصريين بالخارج في الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري، إلى جانب مناقشة احتياجات سوق العمل الألمانية وإمكانية جذب العمالة المصرية المؤهلة في بعض القطاعات.


وأكد رئيس المنظمة المصرية الألمانية أن الوزير بدر عبد العاطي أبدى استجابة سريعة وإيجابية لكل ما طُرح، مشيرا إلى أن الوزير وعد بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية في القاهرة لمتابعة التنفيذ وتحويل المقترحات إلى خطوات عملية.


وأشار سعد في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الجالية المصرية في ألمانيا تلمس خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا في الأداء القنصلي وفي سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، وهو ما عزز ثقتهم في مؤسسات الدولة وأعاد ترسيخ ارتباطهم بوطنهم الأم. 

وأوضح أن المصريين بالخارج يشعرون اليوم بأن صوتهم مسموع وأن مطالبهم محل اهتمام حقيقي.
واختتم ماجد سعد تصريحاته بالتأكيد على تقدير الجالية المصرية للجهود التي يبذلها الوزير بدر عبد العاطي، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس مرحلة جديدة في التعامل مع المصريين بالخارج تقوم على العمل الجاد والتفاعل المباشر، متمنيا للوزير التوفيق في مهامه لخدمة مصر وأبنائها داخل الوطن وخارجه.

