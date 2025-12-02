وزير الخارجية: ننفذ برامج بالتعاون مع ألمانيا لتدريب الشرطة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر وألمانيا تعملان على إنشاء برامج تدريب متقدمة للشرطة الفلسطينية لدعم الأمن الداخلي في المرحلة المقبلة.

الاتحاد الأوروبي عنصر أساسي في جهود التعافي

وقال عبد العاطي إن ألمانيا شددت على دعمها الكامل للدور المصري في المؤتمر الدولي لإعمار غزة، إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي.

خطوات تنفيذية خلال الفترة المقبلة

وأعلن وزير الخارجية أن مصر أنهت تقريبًا المرحلة الأولى من مراجعة خطة ترامب بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحفظ وحدة الأراضي.

مؤتمر صحفي في برلين لبحث المستجدات الإقليمية

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارة الأخير الحالية إلى برلين، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.