لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني

-تعزيز العلاقات مع ألمانيا للوصول إلى آفاق أرحب



-نعمل على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا



-حريصون على جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية وتوطين الصناعة

-لدينا إمكانات هائلة تعكس تنوع الاقتصاد

-المرحلة الأولى لخطة ترامب بشأن غزة قاربت على الانتهاء



-نسعى لدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر ودون قيود



-تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمر ضروري



-حريصون على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة



-نرفض تقسيم قطاع غزة ونؤكد ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية

-مؤتمر إعادة إعمار غزة سيكون برئاسة مصرية أمريكية



-نستعد لـ الإعداد لمؤتمر إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء



-ننفذ برامج لتدريب الشرطة الفلسطينية على الأراضي المصرية



-نعمل على تمكين الشرطة الفلسطينية من العمل بغزة لإنهاء الفراغ الأمني

-مستعدون للتشاور مع الدول الأوروبية بشأن تدريب الشرطة الفلسطينية



-إعادة إعمار غزة جزء لا يتجزأ من خطة ترامب للسلام

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر وألمانيا تعملان على إنشاء برامج تدريب متقدمة للشرطة الفلسطينية لدعم الأمن الداخلي في المرحلة المقبلة.

وقال عبد العاطي إن ألمانيا شددت على دعمها الكامل للدور المصري في المؤتمر الدولي لإعمار غزة، إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي.

خطوات تنفيذية خلال الفترة المقبلة



وأعلن وزير الخارجية أن مصر أنهت تقريبًا المرحلة الأولى من مراجعة خطة ترامب بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحفظ وحدة الأراضي.

مؤتمر صحفي في برلين لبحث المستجدات الإقليمية



وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارة الأخير الحالية إلى برلين، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيكون برئاسة مصرية أمريكية، ونمضي قدما في الإعداد لمؤتمر إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء.

وأضاف أننا ننسق مع الولايات المتحدة لتحديد موعد مؤتمر إعادة إعمار غزة، وننفذ برامج لتدريب الشرطة الفلسطينية على الأراضي المصرية، وأننا نعمل على تمكين الشرطة الفلسطينية من العمل بغزة لإنهاء الفراغ الأمني.



وقال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إن مصر تعتبر سوقا آمنا للاستثمارات الألمانية، وأن مصر تعتبر مدخلا لـ السلعة الألمانية للقارة الأفريقية.

وأوضح أنه خلال اللقاء اليوم مع وزير الخارجية الألماني، تم الحديث عن التعاون في مجالات كثيرة، وخبر الأيدي العاملة المصري، أن هناك اهمية على جذب الكثير من الاستثمارات الألمانية لمصر، منها السيارات والأدوية،وأنه الجانب الألماني له سمعة مميزة في هذه المجالات.

وأوضح أنه تم الحديث عن السياحة الألمانية في مصر، وأن تكون ألمانية من ضمن الدول الأولى التي يأتي منها السياحة، وأنه بعد افتتاح المتحف المصري سيكون هناك مزيد من السياحة.

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إننا نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات الألمانية في مصر، متابعا: تحدثنا عن لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل أهمية وكارثية عن الوضع في قطاع غزة، في ظل الممارسات الهجومية من قبل المستوطنين.

وأكد على أهمية العمل على تثبيت قرار وقف إطلاق النار والدخول في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، مشددا على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان ووقف إطلاق النار.

ونوه إلى رفض مصر وألمانيا لأي تقسيم في دولة السودان وضرورة إنفاذ المساعدات وإنشاء ملاذات أمنة للسودانيين.