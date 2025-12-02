قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية: أهمية استمرار مشاركة الشركات الألمانية في تطوير البنية التحتية بمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ٢ ديسمبر، "جونتر زاوتر" مستشار الامن القومى بالمستشارية الألمانية، وذلك خلال زيارته الثنائية إلى برلين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي ثمن خلال اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في شتى المجالات، مشيراً إلى أن إطلاق آلية للتشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية خلال هذه الزيارة يعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة فى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائى. 

كما أكد أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء لمصر، معرباً عن التطلع لاستمرار دعم هذه الشراكة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير الخارجية ما حققته مصر من تقدم على الصعيد الاقتصادى والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، مرحباً بإسهامات الشركات الألمانية في دعم هذه الجهود، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي. كما أعرب عن التطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، وتوطين الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات، أخذاً في الاعتبار التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

كما أوضح الوزير عبد العاطي أهمية استمرار وتطوير الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتصدي لظاهرة تغير المناخ، فضلاً عن التأكيد على أهمية استمرار مشاركة الشركات الألمانية في مشروعات تطوير البنية التحتية في مصر. وتطرق إلى أهمية التعاون في مجال انتقال العمالة الماهرة والذى يمثل فرصة مهمة لتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية المسئول الألماني على الجهود المصرية الحثيثة على مدار العاميين الماضيين لوقف الحرب فى غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار. كما حرص على استعراض التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة الألمانية في المؤتمر بما يساهم في دعم جهود الإغاثة والتنمية وإعادة بناء البنية التحتية للقطاع.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة جونتر زاوتر برلين مستشار الامن القومى بالمستشارية الألمانية

