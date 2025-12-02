وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر تعمل على الدفع نحو هدنة إنسانية في السودان وفتح قنوات للحوار.

سلام دائم لا يتحقق دون دولة فلسطينية كاملة السيادة

شدد عبد العاطي على ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفق حدود 1967 باعتبارها السبيل الوحيد للاستقرار.

دعم شامل للمصالحة الفلسطينية

دعا الوزير إلى بدء المرحلة الثانية من الخطة والتي تركز على تثبيت الأوضاع وإطلاق المسار السياسي.

وقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وسوريا فورًا

وقال عبد العاطي إن الوضع في لبنان وسوريا يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات.

مؤتمر صحفي في برلين لبحث المستجدات الإقليمية

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارة الأخير الحالية إلى برلين، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.