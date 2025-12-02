وزير الخارجية: الدور الأمريكي جزء لا يتجزأ من أي خطة سلام في المنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الولايات المتحدة لها دور هام وأساسي في أي جهود سلام، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع واشنطن لتحقيق تقدم في ملف تهدئة غزة.

مصر تؤكد التزامها الكامل بملف الإعمار

وقال الوزير إن القاهرة تسابق الزمن من أجل عقد مؤتمر دولي كبير لإعادة إعمار غزة، بمشاركة الدول المانحة والشركاء الإقليميين.

مؤتمر صحفي في برلين لبحث المستجدات الإقليمية

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارة الأخير الحالية إلى برلين، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح وزير الخارجية أن ألمانيا ملتزمة بلعب دور محوري في إعادة إعمار غزة، مؤكدًا الاتفاق على البدء في وضع جدول زمني لعقد مؤتمر دولي خاص بالإعمار.