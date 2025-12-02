وزير الخارجية: نرفض تقسيم غزة وننسّق مع ألمانيا والولايات المتحدة لإعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ضرورة وقف الانتهاكات في لبنان وسوريا فورًا، مشددًا على أن استقرار دول الجوار هو جزء أساسي من أمن المنطقة وركيزة لا يمكن إغفالها في أي مسار للتهدئة.

ألمانيا شريك رئيسي في إعادة إعمار غزة

وقال عبد العاطي إن ألمانيا ستلعب دورًا رئيسيًا في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تحديد موعد مشترك لعقد مؤتمر دولي لإنطلاق عملية الإعمار، مؤكدًا أن القاهرة وبرلين تعملان على الإسراع في وضع اللمسات النهائية لهذا الموعد.

تنسيق مصري أمريكي.. والدور الأمريكي “هام وأساسي”

وأضاف وزير الخارجية أن الولايات المتحدة لها دور هام وأساسي في جهود إرساء السلام، موضحًا أن التنسيق بين القاهرة وواشنطن يسير بشكل متقدم، خاصة مع الاقتراب من الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة ترامب السابقة وإعادة صياغتها بما يخدم حقوق الشعب الفلسطيني ويعيد مسار التهدئة إلى مساره الصحيح.

برامج لتدريب الشرطة الفلسطينية واستعداد للتعاون الكامل

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر وألمانيا تعملان على برامج مشتركة لتدريب الشرطة الفلسطينية ورفع كفاءتها، مؤكدًا استعداد الجانبين لتنسيق موسّع لدعم المؤسسات الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

موقف مصري ثابت

وشدد الوزير على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، موضحًا أن وحدة الأراضي الفلسطينية جزء أساسي من أي تسوية سياسية، وأن القاهرة تتحرك بكل قوة للحفاظ على وحدة الأرض والشعب وفتح الطريق أمام عملية سلام شاملة.