وزير الخارجية: مصر سوق آمن للاستثمارات الألمانية ومدخل للسلع إلى أفريقيا

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، أن مصر تعتبر سوقا آمنا للاستثمارات الألمانية، وأن مصر تعتبر مدخلا لـ السلعة الألمانية للقارة الأفريقية.

وأوضح أنه خلال اللقاء اليوم مع وزير الخارجية الألماني، تم الحديث عن التعاون في مجالات كثيرة، وخبر الأيدي العاملة المصري.

وأشار إلى أن هناك اهمية على جذب الكثير من الاستثمارات الألمانية لمصر، منها السيارات والأدوية،وأنه الجانب الألماني له سمعة مميزة في هذه المجالات.

وأوضح أنه تم الحديث عن السياحة الألمانية في مصر، وأن تكون ألمانية من ضمن الدول الأولى التي يأتي منها السياحة، وأنه بعد افتتاح المتحف المصري سيكون هناك مزيد من السياحة.

وشارك وزير الخارجية في جلسة حوارية بمؤسسة Korber Stiftung بحضور عدد من رؤساء وممثلى مراكز الأبحاث الألمانية.

وأكد وزير الخارجية رفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي بشأن الأمن المائي والتطورات في حوض النيل.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقا للقانون الدولي

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية ضرورة وأهمية المضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة في إطار حفظ السلام، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا اذاعته قناة إكسترا نيوز.