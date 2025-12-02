وزير الخارجية: الوضع في الضفة الغربية لا يقل أهمية عن غزة.. ونرفض تقسيم السودان

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إننا نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات الألمانية في مصر، متابعا: تحدثنا عن لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية.

وشدد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني، على أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل أهمية وكارثية عن الوضع في قطاع غزة، في ظل الممارسات الهجومية من قبل المستوطنين.

وأكد على أهمية العمل على تثبيت قرار وقف إطلاق النار والدخول في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، مشددا على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان ووقف إطلاق النار.

ونوه إلى رفض مصر وألمانيا لأي تقسيم في دولة السودان وضرورة إنفاذ المساعدات وإنشاء ملاذات أمنة للسودانيين.