وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية

أكد وزير الخارجية الألماني، أن هناك أكثر من نصف مليون طالب وطالبة مصري يتعلمون اللغة الألمانية، وأن هناك جامعتين لـ ألمانيا في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، أن هناك مهام مشترك في المنطقة، وأننا نعمل على تكثيف التعاون المشترك في مجالات مختلفة.

ولفت إلى أنه تم الحديث عن خل النزاعات في المنطقة، وأن يكون هناك استقرار في غزة، وأن تتحسن عملية توزيع المساعدات الإنسانية،ويتم نزع سلاح حماس.

وشارك وزير الخارجية في جلسة حوارية بمؤسسة Korber Stiftung بحضور عدد من رؤساء وممثلى مراكز الأبحاث الألمانية.

وأكد وزير الخارجية رفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي بشأن الأمن المائي والتطورات في حوض النيل.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقا للقانون الدولي

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية ضرورة وأهمية المضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة في إطار حفظ السلام، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا اذاعته قناة إكسترا نيوز.