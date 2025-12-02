وزير الخارجية: نعمل بأقصى سرعة لعقد مؤتمر شامل لإعمار غزة

قال وزير الخارجية د بدر عبد العاطي إن القاهرة تسابق الزمن من أجل عقد مؤتمر دولي كبير لإعادة إعمار غزة، بمشاركة الدول المانحة والشركاء الإقليميين.

الدور الأمريكي جزء لا يتجزأ من أي خطة سلام في المنطقة

أكد عبد العاطي أن الولايات المتحدة لها دور هام وأساسي في أي جهود سلام، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع واشنطن لتحقيق تقدم في ملف تهدئة غزة.

تحذير من مخاطر التصعيد المتكرر على المدنيين

أكد وزير الخارجية أن وقف الانتهاكات في لبنان وسوريا أصبح ضرورة ملحة، مشددًا على أن استمرار التصعيد يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة ويضاعف من معاناة المدنيين.

مؤتمر صحفي في برلين لبحث المستجدات الإقليمية

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارة الأخير الحالية إلى برلين، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.